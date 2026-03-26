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La Secretaría del Medio Ambiente () anunció el monitoreo de la de la Ciudad de México, que abarca el seguimiento a las condiciones de las barrancas en la capital.

Explicó que durante el 2026, el monitoreo de la biodiversidad se ampliará a otras áreas de valor ambiental con categoría de barranca, así como a bosques urbanos como y Peña Pobre, Bosque de Nativitas, Tepepolco y Jardín López Velarde, donde se comenzó a involucrar a los visitantes a través de recorridos guiados enfocados al conocimiento de la biodiversidad.

Sedema anuncia monitoreo de la biodiversidad en CDMX. Fotos: especiales
Sedema anuncia monitoreo de la biodiversidad en CDMX. Fotos: especiales

Lo anterior forma parte del Plan de Recuperación de Barrancas, que incorpora el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad de la Ciudad de México con la finalidad de valorar el estado de la biodiversidad, fortalecer la gestión y consolidar estrategias de conservación en dichos espacios.

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Desde octubre de 2025, este programa operó en las áreas de valor ambiental de Río Becerra Tepecuache, Becerra Tepecuache Sección la Loma, Magdalena Eslava y Tarango.

Estos sitios fueron seleccionados tras un análisis cartográfico y de campo que priorizó su relevancia hidrológica, lo que permitirá incorporar información relevante para los que se desarrollan en este sistema de barrancas.

Sedema anuncia monitoreo de la biodiversidad en CDMX. Fotos: especiales
Sedema anuncia monitoreo de la biodiversidad en CDMX. Fotos: especiales

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad emplea una metodología homologada que integra protocolos para la recolección de datos en campo, su análisis y la sistematización de información. Gracias a este esquema, se han registrado 64 especies, de las cuales el 56% son nativas.

Entre los registros de fauna más relevantes se encuentran especies indicadoras como el tlacuache (Didelphis virginiana), el cacomixtle (Bassariscus astutus) y el conejo serrano (Sylvilagus floridanus). También se han registrado aves como la Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis), mirlo primavera (Turdus migratorius), y el mulato azul (Melanotis caerulescens). En reptiles tenemos a la lagartija espinosa de collar (Sceloporus torquatus), la lagartija espinosa del mezquite (Sceloporus grammicus) y la culebra terrestre del centro (Conopsis lineata), todas encontradas en la Lista Roja de la IUCN.

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Por otra parte, se ha identificado la presencia de flora nativa como el Encino (género Quercus): variedades como Quercus laurina, Quercus rugosa, también Tepozán (Buddleia cordata), Prunus sp. (diversas especies, incluyendo capulín o cerezo silvestre) o Agave sp.

El en barrancas representa un desafío significativo debido a su relieve accidentado y laderas pronunciadas, condiciones que dificultan la observación directa de las especies.

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mahc/LL

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