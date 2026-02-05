Mérida, Yucatán.- En la capital del estado de Yucatán se construye el primer Bio-Corredor Verde que conectará áreas de alto valor ambiental, así como parques y espacios comunitarios para reducir el calor, mitigar inundaciones y proteger la biodiversidad.

Se trata de una obra emblemática que marca un nuevo rumbo en la planeación urbana con enfoque ambiental, social y comunitario, como parte de los esfuerzos en materia de infraestructura verde, expuso la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

En la inauguración se explicó que el proyecto fue un trabajo del Ayuntamiento de Mérida en conjunto con Cooperación Técnica Alemana (GIZ), REVIVE, y Colectivo Tomate, en colaboración con COMEX, CEMEX y UNAM.

Además incluyó murales e intervención en piso, antesala deportiva y comunitaria, jardín de polinizadores, zona de reforestación, árboles hábitat y patrimonial, jardín de microcuenca, biofiltro, sistema de monitoreo en humedal y señalética y placas informativas.

Cuando pronunció su mensaje, Patrón Laviada aseguró que “mediante este proyecto estamos enchulando Mérida con soluciones basadas en la naturaleza que permiten reducir la temperatura en las colonias aledañas, mejorar la infiltración del agua y proteger la biodiversidad, demostrando que el desarrollo urbano y el cuidado ambiental pueden avanzar de la mano”.

También afirmó que el Bio-Corredor del Poniente forma parte de una visión integral de ciudad que apuesta por la infraestructura verde como herramienta para mejorar la calidad de vida de las familias meridanas.

Ello permitirá conectar áreas de alto valor ecológico, parques hundidos y espacios comunitarios, generando un sistema vivo que protege la biodiversidad, regula la temperatura y reduce riesgos asociados a lluvias intensas e inundaciones, particularmente en las colonias del poniente de la ciudad.

El Bio-Corredor Poniente es la suma de espacios públicos que parte del Parque Arqueo Ecológico del Poniente hasta el Parque Ecológico del Poniente, y en medio de estos 1.2 kilómetros están el Parque Yucalpetén y el Parque de los Cantaritos, que juntos suman unas 75 hectáreas.

El proyecto se integrará a la red de corredores verdes que impulsa el Ayuntamiento de Mérida para fortalecer el arbolado urbano y los servicios ecosistémicos. Su ubicación estratégica permitirá reducir varios grados la temperatura en zonas cercanas, mejorar la gestión del agua pluvial y fortalecer la resiliencia de la ciudad ante el cambio climático.

Además de su impacto ambiental, el proyecto se consolida como un laboratorio urbano de innovación, enfocado en la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación comunitaria, integrando a vecinas, vecinos, juventudes y organizaciones civiles en el cuidado y apropiación del espacio público.

La alcaldesa Patrón Laviada reconoció que el cambio climático representa grandes retos, pero también oportunidades para transformar la ciudad con acciones concretas con parques que cuidan, espacios que educan y proyectos que fortalezcan la cohesión social y el sentido de comunidad.

De ahí el compromiso del Ayuntamiento de Mérida es tener un modelo de regeneración urbana y ambiental de largo plazo, mitigando el calor y las lluvias extremas, y construyendo una ciudad más humana, sostenible y preparada para el futuro.