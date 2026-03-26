Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, resguardaron a un águila que se encontraba lesionada al interior de la torre del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte, los oficiales encargados de la seguridad y vigilancia del inmueble, localizado en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Poniente 128, en la colonia Nueva Vallejo, fueron alertados por el jefe de servicio sobre la presencia de un ave herida en el área de mezanine, la cual no podía volar.

Siguiendo los protocolos correspondientes, los policías procedieron a resguardar al ejemplar y solicitaron el apoyo de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) para su adecuada contención y valoración médica.

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Autoridades de la CDMX resguardaron a un águila que se encontraba lesionada. Foto: tomada de la cuenta de X de @PBI_SSC

En tanto, y con el objetivo de evitar que la lesión se agravara, los oficiales colocaron un vendaje al águila, la mantuvieron en calma mediante contacto cuidadoso y la dejaron bajo observación mientras arribaban los especialistas.

Minutos más tarde, el personal de la BVA realizó el aseguramiento del ave, la cual fue trasladada a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco. En ese lugar, médicos veterinarios zootecnistas darán seguimiento a su estado de salud para garantizar su recuperación, protección y posterior entrega a las autoridades correspondientes.

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La SSC destacó que sus elementos llevan a cabo de manera constante acciones de rescate y resguardo de fauna silvestre en la Ciudad de México, e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y respetar a los animales, recordando que son seres vivos que requieren atención, protección y trato digno.

Autoridades de la CDMX resguardaron a un águila que se encontraba lesionada. Foto: tomada de la cuenta de X de @PBI_SSC

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