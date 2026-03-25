Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellada por una unidad de transporte público en calles de la alcaldía Azcapotzalco, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

El incidente ocurrió sobre la calle Adrián Castrejón, a la altura del número 163, en la colonia San Pedro Xalpa, cerca del cruce con Adolfo López Mateos. De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de transporte público de color morado arrolló a la víctima mientras se encontraba en la vía pública.

Tras el impacto, la mujer —de entre 65 y 68 años de edad— presentó lesiones de gravedad, principalmente en las piernas, además de quedar inconsciente. Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al lugar arribaron elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja.

A su llegada, el personal médico realizó la valoración correspondiente; sin embargo, confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó su fallecimiento en el sitio, con probable causa derivada del atropellamiento.

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Policías preventivos acordonaron la zona para preservar la escena, mientras que el operador de la unidad involucrada permaneció en el lugar bajo resguardo de las autoridades, en tanto se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

El cuerpo fue cubierto con una sábana en espera de la intervención de peritos, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar. Posteriormente, personal de Servicios Periciales inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Una grúa fue solicitada para retirar la unidad involucrada, mientras continúan las labores de las autoridades en la zona. El caso fue turnado a la Coordinación Territorial correspondiente, donde se dará seguimiento a las investigaciones.

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