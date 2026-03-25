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Un vehículo particular de alta gama se impactó contra un poste metálico de la () la mañana de este miércoles sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil, un color negro, circulaba por la zona cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control y terminó estrellándose contra la estructura ubicada cerca de un hotel en la zona.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia, entre ellos personal del y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, un hombre de aproximadamente 25 años de edad.

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Tras la valoración médica, se diagnosticaron diversas lesiones.

Debido a las heridas, el lesionado fue trasladado a un hospital particular para su atención especializada.

En la zona laboraron , quienes realizaron cortes a la circulación para facilitar las maniobras de atención.

Autoridades utilizaron una grúa para retirar la unidad siniestrada.

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mahc/LL

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