Chalco, Méx.- La madrugada de este miércoles se registró una explosión frente a las instalaciones de una estación de carburación de Chalco, en la que una persona resultó lesionada y se presentaron daños en tres locales.

Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, el percance se debió a una fuga de gas en una camioneta que estaba en las inmediaciones del centro de carburación, lo que provocó un incendio en las instalaciones de Energéticos Chalco, ubicadas en la colonia Emiliano Zapata, calle Tierra y Libertad esquina Aquiles.

El accidente ocurrió a las 05:35 horas, por lo que Bomberos de Chalco sofocaron el fuego por completo en pocos minutos.

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Seis unidades acudieron al sitio. Una persona resultó lesionada y abandonó el lugar por sus propios medios antes de que llegaran los servicios de emergencia.

No se registraron traslados en ambulancia ni decesos.

Tres locales cercanos presentaron daños estructurales. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Defensa Civil también acudieron al lugar.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Región Amecameca, junto con la Dirección General de Protección Civil del Estado de México, coordinaron las acciones de respuesta.

Se espera que los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinen las causas del siniestro.

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