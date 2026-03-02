Valle de Chalco, Méx.- La madrugada de este lunes inició un incendio en una recicladora de plástico, ubicada en la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, esquina con Oriente 16, en la colonia San Isidro, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, sin que se reporten personas lesionadas.

Se evacuaron a 12 personas como medida preventiva por la cercanía del siniestro a zonas residenciales e industriales.

No hay indicios de afectaciones graves a viviendas o estructuras aledañas en los reportes iniciales.

Según Protección Civil del Estado de México, hasta las 7:00 horas las labores de extinción presentaban un 80% de avance.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Valle de Chalco, trabajan en el sitio para sofocar por completo las llamas, que se propagaron rápidamente debido al almacenamiento de material plástico reciclable.

Debido a la magnitud del siniestro bomberos de la Ciudad de México (CDMX) se sumaron al operativo con una motobomba y dos pipas adicionales, para contener el fuego.

También, se incorporaron a las labores bomberos de Chalco, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de Protección Civil Estatal, de la Policía Municipal de Valle de Chalco, así como personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) local.

Aún se desconocen las causas de la conflagración, pero la respuesta de los cuerpos de emergencia evitaron una mayor propagación.

Las autoridades mexiquenses mantienen un perímetro de seguridad para impedir riesgos adicionales, como posibles emisiones tóxicas por la combustión de plásticos.

Los bomberos esperan que en unos momentos más extingan el fuego por completo. Las autoridades exhortan a la población a evitar acercarse al área y seguir las indicaciones de Protección Civil.

