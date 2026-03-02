Este lunes 2 de marzo se prevén diversas movilizaciones sociales en distintos puntos de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda difundida por autoridades capitalinas. Las concentraciones abarcan demandas vecinales, exigencias de justicia y posicionamientos sindicales.

A las 08:00 horas, vecinos de la colonia Santa Bárbara se concentrarán en el cruce de Avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, en la colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. Los manifestantes exigirán al Gobierno de la Ciudad de México que realice las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancione a servidores públicos de la alcaldía señalados por presuntas agresiones físicas y verbales en contra de habitantes de la zona.

Al mediodía, a las 12:00 horas, el Colectivo Luciérnagas Buscadoras se dará cita en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. El grupo acudirá en respaldo a una víctima de abuso sexual para exigir que el caso sea juzgado con perspectiva de género y que se dicte una sentencia ejemplar al presunto responsable.

En el mismo punto y horario, el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes realizará una manifestación en apoyo al imputado por el mismo delito. Sus integrantes solicitarán la revisión exhaustiva del caso y denunciarán presuntas irregularidades en la investigación, fabricación de delitos, abuso de la prisión preventiva y violaciones al debido proceso.

Por la tarde, a las 17:00 horas, la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones Tlalpan Coyoacán se reunirá bajo el puente del Estadio Banorte, en Calzada de Tlalpan número 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Los vecinos denunciarán afectaciones relacionadas con la organización del Mundial de Fútbol 2026 en zonas aledañas, como escasez de agua, fallas en el drenaje, restricciones a la movilidad y procesos de gentrificación. Asimismo, expresarán una postura crítica hacia el modelo de negocio del torneo y hacia la FIFA.

Finalmente, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará durante el día mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez. La acción forma parte de la caravana denominada “Por el derecho y la justicia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”, mediante la cual buscan promover la remoción de integrantes del Comité Central y de comisiones autónomas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones ante posibles afectaciones viales en las zonas mencionadas.

