Ecatepec, Méx.— En las comunidades donde se puso en funcionamiento el programa nocturno de recolección gratuito se han retirado más de 750 toneladas de residuos al cumplirse un mes de su implementación en el municipio de Ecatepec.

El ayuntamiento consideró a este plan como una estrategia clave de ordenamiento urbano y prevención de inundaciones en la zona alta del municipio.

Durante un recorrido de supervisión por la ruta Tablas del Pozo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reiteró que el modelo de atención desde territorio permite identificar necesidades prioritarias de la población.

“Estamos aquí y nos sirve también para ver todo lo que falta por hacer. Hay luz, hay servicios de basura ya gratuitos. Y yo, supervisando y escuchando a los vecinos para saber qué más necesitan. El agua es prioridad para nosotros y este año vamos a resolver”, afirmó la alcaldesa.

La edil destacó que el programa opera con 20 rutas nocturnas gratuitas y permanentes, que recorren 375 calles de 87 colonias de la Sierra de Guadalupe y otras zonas prioritarias, donde históricamente se concentraban tiraderos clandestinos.

El servicio opera los días lunes, miércoles y viernes de 22:00 a 1:00 horas.