Edith buscaba trabajo y terminó asesinada; detienen a vigilante del edificio donde fue localizada

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) detuvo al vigilante del edificio número 829 de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

“Los primeros datos establecen que en el lugar se registró un altercado entre ambos y posteriormente la joven habría sido agredida”, informó la fiscalía.

El cuerpo de Edith fue encontrado en el edificio número 829 de avenida Revolución. Por la noche fue detenido el vigilante del inmueble. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Detalló que entre los elementos incorporados a la carpeta de investigación se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble.

Lee también Secretaría de las Mujeres se pronuncia ante feminicidio de Edith Guadalupe; brinda acompañamiento a familia

En conferencia, ayer por la tarde la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se investigará qué ocurrió en el espacio de tiempo desde que la familia denunció la desaparición, entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, y la intervención de las autoridades.

“En este caso se inició con la investigación, pero fue hasta después de que se acudió al domicilio y eso es lo que tenemos que investigar, de acuerdo con los protocolos, las acciones que se hicieron en ese ínter para determinar si hubo o no responsabilidad por parte de los equipos en ese caso”, indicó.

Fiscalía detiene a presunto feminicida de Edith Guadalupe; se desempeñaba como vigilante del edificio. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

Alcalde Luján detalló que Edith Guadalupe salió de su casa el 15 de abril en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, y llegó a bordo de una motocicleta al edificio, donde entró sola.

Lee también Edith Guadalupe fue asesinada con un desarmador y su cuerpo ocultado en el sótano; Fiscalía revela primera línea de investigación

Elementos de la fiscalía ingresaron al edificio la madrugada del viernes, y tras un recorrido en diversas áreas localizaron objetos relacionados con la joven de 21 años y hallaron su cuerpo en el sótano, bajo un montículo de arena.

“Tras la identificación de Edith por sus familiares, se dio inicio al protocolo de necropsia para determinar con precisión la causa de su muerte. Podemos afirmar que, en una primera inspección, presenta lesiones por golpes, que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio”, dijo la fiscal.

Desaparición

La mañana del viernes, familiares, amigos y vecinos de Edith bloquearon ambos sentidos de avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens.

Lee también VIDEO: "Que le levanten la cara"; así detuvieron a Juan Jesús "N", feminicida de Edith Guadalupe

Con pancartas y consignas, solicitaron una revisión inmediata del edificio donde, de acuerdo con el seguimiento realizado por sus propios familiares, la joven había sido vista por última vez.

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida desde el 16 de abril, luego de que sus familiares perdieran comunicación con ella. La joven se dirigió al edificio en la alcaldía Benito Juárez después de haber localizado en redes sociales una presunta oferta de trabajo, por lo que acudió al inmueble, donde posteriormente su cuerpo fue hallado.

Magdalena, tía de la joven, comentó que desde un principio insistieron en que la revisión del inmueble era necesaria, debido a que las imágenes la ubicaban en ese punto. Relató que durante las primeras horas la familia consideró que la respuesta institucional fue lenta, lo que motivó la protesta para presionar por una intervención inmediata.

Lee también Feminicidio de Edith Guadalupe: Cronología del caso que ha sacudido a la CDMX; separan a funcionarios de su cargo

Fue durante la madrugada de ayer cuando agentes de la Policía de Investigación y peritos ministeriales ingresaron al edificio para realizar una inspección. Durante la revisión del estacionamiento subterráneo, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven dentro de bolsas negras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.