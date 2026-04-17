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Ante el feminicidio de en la Ciudad de México (Cdmx), la contactó a la familia con el fin de brindar acompañamiento.

A través de sus redes sociales, dicha dependencia, la cual era encabezada por Citlalli Hernández, anunció esto a la ciudadanía. "Confiamos en que las autoridades correspondientes garantizarán cero impunidad y justicia integral", declaró.

De acuerdo con ella, dará seguimiento al caso. "Extendemos toda nuestra solidaridad a la familia y amistades de Edith", concluyó.

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Caso Edith Guadalupe

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años de edad y habitante de la alcaldía Iztapalapa, había acudido al 829 de Avenida Revolución, colonia Nonoalco, Benito Juárez, a una entrevista de trabajo.

Después de perder contacto con ella, familiares denunciaron su desaparición, hasta que este viernes encontraron su cuerpo dentro de una bolsa negra en el sótano de este edificio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), presidida por Bertha Alcalde Luján, clasificó dicho crimen como feminicidio y anunció horas más tarde que identificaron al presunto responsable.

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dft

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