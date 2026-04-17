A más de un año de la creación de la Secretaría de las Mujeres, su titular, Citlalli Hernández Mora, renunció para desempeñarse como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, pero, ¿cuáles fueron los logros alcanzados por la dependencia durante su gestión?

En marzo del 2026, Hernández Mora anunció que el presupuesto para los Centros LIBRES para las Mujeres (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) pasó de 661 millones en 2025 a 983 millones en 2026, lo que representó un incremento de 48.6% para impulsar su autonomía económica, prevenir, atender y canalizarlas si viven algún tipo de violencia.

En ese sentido, explicó que del 1 de mayo de 2025 al 5 de marzo de 2026 se atendieron en los Centros LIBRE a 446 mil 438 mujeres y se otorgaron 930 mil 697 servicios, entre los que se incluyeron impartición de talleres y oficios, así como realización de asambleas donde las mujeres deciden las capacitaciones que necesitan.

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Citlalli Hernández cuando fue nombrada como la titular de la Secretaría de la Mujer, en una foto del 19 de agosto de 2024. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

Detalló que la cobertura de estos espacios se registró en 10 entidades de la República, inaugurando un Centro LIBRE en Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Baja California y Michoacán.

Atención a violencia feminicida y digital

En ese mismo mes, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, anunció la creación de una comisión especial para articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.

La propuesta también incluyó la creación de grupos de apoyo técnico para las investigaciones por feminicidio en fiscalías especializadas y el impulso a la elaboración y actualización de registro de feminicidios a nivel nacional.

Durante marzo también se estableció un acuerdo de colaboración con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital, donde se acordó la cooperación permanente con autoridades para la investigación y atención a víctimas a través de contactos directos entre las empresas y las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías Cibernéticas.

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La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la conferencia matutina "las mañaneras del pueblo”. Ciudad de México, 12 de Marzo 2026. Foto: Luis Camacho | El Universal

El convenio también contempló campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias y campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes en las herramientas de denuncia de las plataformas.

Citlalli Hernández firma convenio para combatir la violencia de género

En febrero, la Secretaría de las Mujeres anunció que para reducir las brechas históricas de desigualdad y combatir las violencias de género en todos los sectores se concretó la firma de 28 convenios de colaboración estratégicos con diversas instituciones del gobierno federal, universidades y empresas privadas.

Al respecto, Hernández Mora señaló que los acuerdos firmados buscaban establecer mecanismos operativos para ayudar en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, especialmente en los sectores laboral y académico.

Precisó que entre los 28 aliados estratégicos que sumaron fueron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y plataformas digitales de movilidad, como Uber y DiDi.

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Entrega de cartilla de derechos de las mujeres

Además, en noviembre del año pasado Hernández Mora celebró la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres que catalogó como un éxito, pues logró entregar 25 millones de cartillas en México al cierre del año 2025.

“La realidad es que ha sido un éxito la distribución de la Cartilla y nos ha apoyado todo el gobierno de México [...] Es una gran herramienta pedagógica que fortalece a las mujeres en sus certezas de que tienen derechos”, dijo.

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