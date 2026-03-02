Toluca, Méx.— En el Estado de México, de los 125 municipios sólo 28% ha cumplido con el principio constitucional de garantizar la paridad en la integración de sus gabinetes, el resto ha sido omiso, señaló la consejera electoral Karina Vaquera Montoya.

Derivado de un diagnóstico interno del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la también integrante de la comisión de Igualdad de Género y No Discriminación afirmó que uno de los espacios donde la desigualdad persiste con mayor fuerza es en la integración de los propios ayuntamientos a nivel administrativo, en cargos directivos o de toma de decisiones, lo que muestra que aún existen brechas de género tanto en la cantidad de mujeres en los espacios ejecutivos como en la distribución equitativa de las funciones.

“Es importante garantizar que las mujeres accedan a cargos importantes y seguir insistiendo en que las mujeres no pueden estar exclusivamente en comisiones de carácter asistencialista, las mujeres tienen capacidad para poder dirigir un país como la Presidenta y la gobernadora”, dijo la consejera electoral.

Puntualizó que este comportamiento debe modificarse en el ámbito municipal al ser el primer contacto que la ciudadanía tiene con el gobierno y el ejercicio de derechos básicos.

Para combatir esta brecha de desigualdad, el IEEM implementará este 2026 su Programa de Paridad de Género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, centrando las acciones en las infancias.

Entre los proyectos que se desarrollarán de febrero a mayo y de septiembre a noviembre habrá pláticas en espacios escolares, se creará un folleto digital para generar una cultura sobre la prevención de la violencia política y respetar los derechos político-electorales, así como puntualizar que las mujeres deben, pueden y están capacitadas para ocupar espacios de decisión.

También se contemplan capacitaciones y herramientas para las mujeres que participan en política, dirigido a mujeres militantes, simpatizantes o integrantes de partidos políticos y servidoras públicas de elección popular, además de un taller virtual de análisis de los medios de defensa para la protección de derechos político-electorales de mujeres electas en el ejercicio del cargo, el cual se efectuará de mayo a noviembre.

“Buscaremos tener el primer contacto desde las infancias para promover que las mujeres tenemos los mismos derechos, que podemos también participar en actividades que por estereotipos o roles de género no eran bien vistos”, comentó la consejera.