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Estambul. Una explosión de en el céntrico distrito de Fatih, en , provocó el derrumbe de dos edificios el domingo.

Se envió personal de búsqueda y rescate de inmediato al lugar de la , ocurrida al mediodía, y determinaron que nueve personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, informó que habían rescatado a siete personas, las cuales ya reciben atención médica en hospitales cercanos. El canal estatal de noticias TRT señaló que también se rescató a una octava persona y fue trasladada al hospital. Las labores de rescate continúan para encontrar a la última persona.

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TRT reportó que ninguno de los se encuentra en estado crítico.

Uno de los inmuebles era de una planta y el otro de dos.

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