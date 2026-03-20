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Washington.- Fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación presuntamente dedicada al contrabando de drogas en el oriental, dejando tres sobrevivientes, informó el viernes el ejército norteamericano.

El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa gran parte de América Latina, señaló en una publicación en X que notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

La publicación no indicó si los sobrevivientes han sido rescatados ni si alguien murió en el ataque.

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Al menos 157 personas han muerto en ataques contra embarcaciones desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones a inicios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los más de 40 ataques conocidos en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur afirmó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Publicó un video en X en el que se veía una embarcación envuelta en llamas mientras avanzaba por el agua.

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Trump ha afirmado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis mortales. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

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