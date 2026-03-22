La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó con las operaciones "Furia Épica" y "Rugido de León" el pasado 28 de febrero, en donde falleció ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

El día de ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con ataques a las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

El ejército iraní respondió a Trump que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:03 AM Israel dice haber atacado instalaciones de producción de armas y cuarteles en Teherán El Ejército de Israel dijo este domingo que lanzó durante la noche una nueva oleada de ataques "a gran escala" en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y una base militar de entrenamiento de soldados.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen", recoge el comunicado castrense.



Mundo 09:02 AM El ejército israelí ataca un puente en el sur de Líbano El ejército israelí atacó este domingo un puente importante en el sur del Líbano, constató un periodista de la AFP, después de que Israel advirtiera que destruirá más infraestructuras viales de este tipo sobre el río Litani.

El periodista vio humo elevarse después del ataque al puente de Qasmiyeh, situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país.





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Mundo 09:01 AM Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EU ataca centrales eléctricas El ejército de Irán amenazó el domingo con cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense Donald Trump ataca las plantas eléctricas del país.

"Si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos respecto a las plantas eléctricas de Irán (...) el estrecho de Ormuz quedará completamente cerrado y no volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas destruidas hayan sido reconstruidas", afirmó el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Irán prácticamente ya ha cerrado esta estratégica vía marítima, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por allí, alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra, según la empresa de análisis Kpler.





Mundo 09:01 AM Merz habla con Trump sobre la guerra en Irán y Ucrania El canciller alemán, Friedrich Merz, conversó este domingo por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra de EU e Israel contra Irán, respecto a la que Merz se ha mostrado cada vez más crítico, y también sobre la guerra rusa en Ucrania, informó en sus redes sociales.

"He hablado esta tarde con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Irán, Israel y Ucrania. Hemos acordado mantener un contacto estrecho. Nuestro intercambio continuará pronto", señaló Merz en un breve texto en la red social.





Mundo 08:37 AM Un bombardeo del Ejército israelí mata a un palestino en la ciudad de Gaza Al menos un palestino murió y varios resultaron heridos este domingo en un bombardeo israelí contra un grupo de personas en el área de Sheij Radwan, en la norteña ciudad de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Shifa, donde fue trasladado el cuerpo.

Este ataque se produce tras varios días de relativa calma en Gaza, sin ataques letales por parte de un Israel inmerso en una nueva guerra contra Irán (junto a EU) y el Líbano, países en los que, en semanas, ha matado a más de un millar de personas en cada uno.





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Mundo 08:35 AM Ejército israelí anuncia una "oleada de ataques" en el sur del Líbano El Ejército israelí anunció este domingo una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hezbolá en el sur del Líbano.

En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de formar inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hezbolá.





Mundo 08:35 AM Papa sigue con "consternación" la situación en Medio Oriente El papa León XIV afirmó el domingo que sigue con "consternación" la guerra en Medio Oriente y en otras regiones luego de hacer un nuevo llamado al diálogo para resolver estas crisis.

"Yo continúo siguiendo con consternación la situación en Medio Oriente así como en otras regiones del mundo arrasadas por la guerra y la violencia", dijo después de la oración del Ángelus.

"No podemos permanecer silenciosos frente al sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Aquello que los hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios", agregó el papa.





Mundo 08:34 AM El Ejército israelí dice que ha interceptado un 92 % de los 400 misiles lanzados por Irán El Ejército israelí anunció este domingo que ha interceptado alrededor del 92 % de los más de 400 misiles balísticos que Irán ha lanzado contra Israel desde el pasado 28 de febrero, cuando este país decidió bombardear a la nación persa junto a EU.

"Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos. Hemos tenido una excelente tasa de éxito. Tenemos alrededor de un 92 % de interceptación exitosa", declaró en una videoconferencia con periodistas el portavoz castrense Nadav Shoshani.



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