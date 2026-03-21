Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán; exige reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas

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El presidente estadounidense, , amenazó este sábado con ataques a las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabre el en 48 horas.

En un mensaje en Truth Social, el mandatario posteó que "si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!".

El ejército iraní respondió a Trump que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región.

El ejército estadounidense proclamó haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de y gas a través el estrecho de Ormuz.

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El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra han "destruido" una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores".

Irán bloquea el acceso a esta vía por la que solía pasar alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos.

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Además, Emiratos Árabes Unidos se unió a otros 21 países, entre ellos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón, al afirmar que “expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar un tránsito seguro”.

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gs/bmc

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