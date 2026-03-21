Más Información

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de Eitan, bebé asesinado en Ciudad Juárez; entregan cuerpo del menor a abuela paterna

Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de Eitan, bebé asesinado en Ciudad Juárez; entregan cuerpo del menor a abuela paterna

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Cientos de turistas nacionales y extranjeros reciben la primavera en Teotihuacán; van a cargarse de energía, dicen

Cientos de turistas nacionales y extranjeros reciben la primavera en Teotihuacán; van a cargarse de energía, dicen

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Erick Portillo hace historia y gana medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

Erick Portillo hace historia y gana medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

Hernán Bermúdez impugna fallo que rechazó su amparo contra extradición a EU; asunto es turnado a Tribunal Colegiado del Edomex

Hernán Bermúdez impugna fallo que rechazó su amparo contra extradición a EU; asunto es turnado a Tribunal Colegiado del Edomex

Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos y 89 heridos, informó el sábado la.

La oficina humanitaria de la en Sudán había informado antes que estaba "consternada por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".

Lee también

El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El-Daein.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio