Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos y 89 heridos, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado antes que estaba "consternada por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".

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El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El-Daein.

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