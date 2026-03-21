Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las Naciones Unidas "ya no sirven", pues no están cumpliendo su función de evitar los conflictos armados y advirtió sobre el riesgo de un debilitamiento del sistema multilateral.

"Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven", dijo Petro durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África que se celebra en Bogotá.

Petro no estuvo presente en la apertura del encuentro, pero acudió posteriormente al inicio de las intervenciones de los jefes de Estado.

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El mandatario aseguró en su discurso que Naciones Unidas, creada en 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con el propósito fundamental de preservar la paz y la seguridad internacionales, "puede entrar en una parálisis" por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.

en este marco, Petro llamó a la ciudadanía mundial para que salga a las calles y se movilice para exigir un alto el fuego en Medio Oriente y en otros conflictos internacionales, ante la escalada de violencia en distintas regiones.

"Yo creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial y a una guerra mundial como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda con palabras y en las calles un cese al fuego inmediato", afirmó.

Advierte más inestabilidad por falta de mecanismos para frenar problemas globales

Antes de Petro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también criticó la incapacidad de la ONU para responder a los desafíos de la geopolítica actual.

Petro mencionó como ejemplo el aumento de guerras en distintas regiones del mundo, como Ucrania, Gaza o Irán, en referencia a la reciente escalada militar en Medio Oriente, y cuestionó que el sistema internacional no haya logrado contenerlas.

En ese sentido, alertó que, ante problemas globales cada vez más graves, la falta de mecanismos efectivos de acción conjunta puede derivar en mayores niveles de inestabilidad y advirtió que "lo único que puede equiparar el poder del misil es la palabra".

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Colombia ha impulsado recientemente iniciativas regionales sobre el conflicto en Medio Oriente como la del pasado 13 de marzo, cuando junto a los gobiernos de Brasil y México pidió un alto el fuego inmediato como primer paso hacia una negociación de paz, al tiempo que subrayaron la necesidad de resolver las diferencias entre Estados mediante la diplomacia internacional.

En ese pronunciamiento conjunto, los tres países expresaron su disposición a contribuir a procesos que permitan avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto, en medio de la escalada derivada de los enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

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