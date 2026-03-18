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Hanan Balkhy, directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo oriental, declaró a Politico que ante la guerra en Medio Oriente, “el peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”, además, alertó por las repercusiones para la salud ante los ataques a las instalaciones petroleras iraníes.
"Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá… en la región, y a nivel mundial si esto llega a suceder, y las consecuencias durarán décadas”, dijo.
El personal está preparado para un incidente nuclear en su sentido más amplio, que incluye un ataque a una instalación o el uso de un arma, dijo Balkhy. "Lo estamos considerando y realmente esperamos que no suceda".
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Balkhy explicó a Politico que si un incidente nuclear expusiera a la población a niveles peligrosos de radiación, se correría el riesgo de causarles graves daños inmediatos en los pulmones y la piel, además de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y problemas de salud mental.
“Creo que quienes conocen la historia de incidentes anteriores, ya sean intencionados o accidentales, son muy conscientes de lo que estamos hablando”, dijo Balkhy. Politico recordó que entre 110 mil y 210 mil personas murieron a causa de los ataques nucleares estadounidenses contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Balkhy advirtió que los ataques a las instalaciones petroleras iraníes a principios de este mes, que han cubierto Teherán de humo, podrían tener importantes repercusiones para la salud, como enfermedades respiratorias.
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Sobre los ataques contra el personal sanitario, mencionó a Politico que son "trágicos e inaceptables" y "añadió que los trabajadores sanitarios deben estar protegidos por el derecho internacional "en todo momento".
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