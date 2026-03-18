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El presidente estadounidense Donald Trump suspendió temporalmente una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a en la .

La decisión de Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

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En tanto, también hoy el Departamento del Tesoro de EU flexibilizó las sanciones petroleras a Venezuela, por lo que las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo.

Emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas estadounidenses y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que Washington durante años bloqueó en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

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