Estados Unidos e Israel bombardearon un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

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Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República Islámica.

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Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se extendió por Oriente Medio.

Ataque a refinería, "un crimen de guerra", acusa Irán; amenaza con atacar "infraestructura enemiga"

El Ejército iraní calificó el ataque de EU e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como "un crimen de guerra" y advirtió que "no quedará impune", además de amenazar con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Así lo indicó este miércoles la agencia de noticias Fars, citando a "fuentes relacionadas con el Ejército iraní".

La misma fuente añadió que, con estos ataques, "el péndulo de la guerra" cambiará, "pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala".

"A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", advirtió.

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