Más Información

México, reprobado en lectura; también falla en acceso a internet en primarias

México, reprobado en lectura; también falla en acceso a internet en primarias

FGR ya investiga incendio en Dos Bocas, anuncia Sheinbaum; reporta cinco muertos

FGR ya investiga incendio en Dos Bocas, anuncia Sheinbaum; reporta cinco muertos

La mañanera de Sheinbaum, 18 de marzo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 18 de marzo, minuto a minuto

Plan B va por megaelección; incluye autocampaña en revocación

Plan B va por megaelección; incluye autocampaña en revocación

Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Deja 5 muertos incendio en Refinería Olmeca en Dos Bocas

Deja 5 muertos incendio en Refinería Olmeca en Dos Bocas

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

Camión de limpieza se impacta contra un árbol en Tlalpan; hay al menos 10 lesionados

Camión de limpieza se impacta contra un árbol en Tlalpan; hay al menos 10 lesionados

Microsismos en Iztapalapa; se registran dos movimientos de baja magnitud durante la madrugada de este 18 de marzo

Microsismos en Iztapalapa; se registran dos movimientos de baja magnitud durante la madrugada de este 18 de marzo

Estados Unidos e Israel bombardearon un importante yacimiento gasístico de en el Golfo, provocando un incendio, informó la televisión estatal iraní.

"Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista", reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

Lee también

Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

El yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Qatar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República Islámica.

Lee también

Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto se extendió por Oriente Medio.

Ataque a refinería, "un crimen de guerra", acusa Irán; amenaza con atacar "infraestructura enemiga"

El Ejército iraní calificó el ataque de EU e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como "un crimen de guerra" y advirtió que "no quedará impune", además de amenazar con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Así lo indicó este miércoles la agencia de noticias Fars, citando a "fuentes relacionadas con el Ejército iraní".

La misma fuente añadió que, con estos ataques, "el péndulo de la guerra" cambiará, "pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala".

"A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores. Foto: Especial / SAT

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?

Playa. iStock/ dito:delamofoto

Playas espectaculares de Estados Unidos para conocer en un viaje de Semana Santa

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Florecimiento de cerezos 2026 en Washington DC: Cuándo verlos, qué hacer y el gran desfile