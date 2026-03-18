Más Información

Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”

Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”

Presidenta de México invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad

Presidenta de México invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad

FGR ya investiga incendio en Dos Bocas, anuncia Sheinbaum; reporta cinco muertos

FGR ya investiga incendio en Dos Bocas, anuncia Sheinbaum; reporta cinco muertos

EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo

EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo

Sergio Mayer regresa a San Lázaro; ofrece disculpa por abandonar su curul y no descarta volver a pedir licencia

Sergio Mayer regresa a San Lázaro; ofrece disculpa por abandonar su curul y no descarta volver a pedir licencia

Sheinbaum acusa machismo ante señalamientos de que AMLO sigue gobernando; descarta ruptura con el expresidente

Sheinbaum acusa machismo ante señalamientos de que AMLO sigue gobernando; descarta ruptura con el expresidente

México, reprobado en lectura; también falla en acceso a internet en primarias

México, reprobado en lectura; también falla en acceso a internet en primarias

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

Lluvias del 17 de marzo en CDMX dejan encharcamientos; reportan más de 24.7 millones de metros cúbicos de agua acumulada

Lluvias del 17 de marzo en CDMX dejan encharcamientos; reportan más de 24.7 millones de metros cúbicos de agua acumulada

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

Jerusalén. afirmó que mató a otro alto cargo del poder iraní, el ministro de Inteligencia Esmail Jatib, y dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la República Islámica en el punto de mira. La muerte del alto mando fue confirmado por el presidente iraní, .

El régimen iraní advirtió que nadie escapará a las consecuencias de la que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

Lee también

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, [Esmail] Jatib, fue eliminado", dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Katz también explicó que él y el primer ministro, , autorizaron al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional".

Según los medios iraníes, entre los lugares alcanzados el miércoles por los bombardeos se encuentran , la provincia de Lorestán y la ciudad de Hamedán, en el oeste, y también la zona de Fars, en el sur.

Lee también

La agencia Tasnim dio cuenta de siete muertos y 56 heridos "en zonas residenciales" en Durud, en Lorestán. La AFP no puede comprobar de forma independiente los balances de las autoridades.

La muerte de Jatib sigue a la de otro peso pesado de la cúpula iraní, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, cuyo deceso en un fue confirmado la víspera.

Una gran multitud se congregó en el centro de Teherán este miércoles para el funeral de Larijani y de Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, también abatido por Israel, según imágenes de la cadena pública iraní.

Lee también

Sus funerales se organizaron junto con los de más de 80 marinos de la fragata hundida por un submarino de Estados Unidos hace dos semanas, frente a las costas de Sri Lanka.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró en X que "la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencias o raza".

Un mensaje en las antípodas de las declaraciones del presidente estadounidense , que suele hablar de un conflicto breve.

Lee también

Jamenei en la mira

Jatib, Larijani y Soleimani se unen a la lista de líderes iraníes asesinados por Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei, muerto el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Los , el ejército ideológico de Irán, se jactaron de unos bombardeos que dejaron al menos dos muertos en la zona de Tel Aviv este miércoles y prometieron "vengar la sangre" de los mandos iraníes asesinados.

Entre tanto, el ejército israelí indicó que está decidido a "localizar, encontrar y neutralizar" al nuevo guía supremo iraní,, hijo de Ali Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

Lee también

Según responsables estadounidenses e israelíes, podría estar "desfigurado" o herido en una pierna por el ataque que mató a su padre.

Repunta el crudo tras ataque a inmensa reserva de gas

Pero el desafío económico mundial de la se juega en el Golfo, donde las instalaciones petroleras y gasísticas son blanco diario de los bombardeos iraníes.

Este miércoles, un importante yacimiento gasístico que tiene Irán en el Golfo, el de South Pars-North Dame, fue bombardeado por las fuerzas de Estados Unidos e Israel, y provocó un incendio.

Lee también

Tras el ataque contra ese campo, que es la reserva de gas conocida más grande del mundo y se extiende hasta Catar, el precio del repuntó con fuerza.

El del barril de Brent del Mar del Norte subió más de un 5%, hasta los 108,60 dólares; y el de West Texas Intermediate (WTI) escaló 1.9%, situándose en 98.01 dólares.

Para reabrir el paso por el estrecho de , Estados Unidos atacó instalaciones iraníes de misiles cerca de esa estratégica vía por donde, antes de la guerra, solía transitar cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

Lee también

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus aliados, que han tomado distancia de la guerra y descartan ayudar a escoltar barcos cisternas por el estrecho.

"NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE", escribió Trump en su red Truth Social.

"Te rompe el corazón"

Beirut volvió este miércoles a ser bombardeada por . Murieron al menos 12 personas, que se suman a las 900 víctimas en Líbano desde que empezó la guerra.

Lee también

El movimiento proiraní abrió el 2 de marzo un frente con Israel para vengar la muerte de Jamenei.

En el centro Beirut, el ruido de los bombardeos "fue aterrador", dijo Saleh, una mujer de 29 años, que fue desplazada al centro de la capital desde la periferia sur.

Los niños "empezaron a llorar y a entrar en pánico, te rompe el corazón (ver algo así)", contó.

Lee también

El ejército israelí también dijo haber bombardeado "objetivos de Hezbolá" en la región de Tiro, en el sur.

"En el sur, somos muy resilientes, estamos acostumbrados a los bombardeos", declaró a AFP Mustafá Jairalá, un refugiado de Sidón.

Pero "[los israelíes] apuntan cada vez más a los civiles, me vi obligado a irme", explicó el anciano, apoyado en dos bastones. Al fondo retumbó otra .

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores. Foto: Especial / SAT

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?

Playa. iStock/ dito:delamofoto

Playas espectaculares de Estados Unidos para conocer en un viaje de Semana Santa

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Florecimiento de cerezos 2026 en Washington DC: Cuándo verlos, qué hacer y el gran desfile