Más Información

CJNG reina en frontera con Guatemala; cobra hasta 20 mil pesos por paso de mercancía

CJNG reina en frontera con Guatemala; cobra hasta 20 mil pesos por paso de mercancía

Hay consenso con aliados para "Plan B": Sheinbaum; planean enviarlo al congreso esta semana

Hay consenso con aliados para "Plan B": Sheinbaum; planean enviarlo al congreso esta semana

“Cuba es para México asunto de política interior”; charla con Beatriz Paredes, exembajadora en la isla

“Cuba es para México asunto de política interior”; charla con Beatriz Paredes, exembajadora en la isla

AMLO sale del retiro en defensa de Cuba; llama a la población mexicana a donar en favor de la isla

AMLO sale del retiro en defensa de Cuba; llama a la población mexicana a donar en favor de la isla

Lista de nominados de los Premios Oscar, ¿quiénes podrían ganar en su 98° edición?

Lista de nominados de los Premios Oscar, ¿quiénes podrían ganar en su 98° edición?

Detienen a tres integrantes del CJNG en Chiapas; están relacionados con homicidios ocurridos en Huixtla

Detienen a tres integrantes del CJNG en Chiapas; están relacionados con homicidios ocurridos en Huixtla

Sheinbaum sufre incidente menor al llegar a evento en Nayarit; “solo me picaron el ojo”, dice

Sheinbaum sufre incidente menor al llegar a evento en Nayarit; “solo me picaron el ojo”, dice

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Senadores del PVEM respaldan plan B de Sheinbaum; dicen que hay coincidencias con el "manejo racional de los recursos"

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Aseguran 22 mil 800 vapeadores en el AICM; mercancía ilícita tiene valor aproximado de 5.2 mdp

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

Vinculan a proceso a 7 integrantes del CJNG; fueron detenidos en Puerto Vallarta

¡Es oficial! CDMX obtiene Récord Guinness por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo; participaron 9 mil 500 personas

¡Es oficial! CDMX obtiene Récord Guinness por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo; participaron 9 mil 500 personas

Pulqueros buscan certeza y dignificación

Pulqueros buscan certeza y dignificación

El primer ministro israelí publicó un video en sus redes sociales, donde se burló de las versiones surgidas en redes sociales sobre su posible fallecimiento en un ataque iraní contra.

"Me muero de ganas de café", dijo con sarcasmo en su cuenta oficial de X, usando una frase colocial hebrea que significa amar a muerte. En el video aparece en una cafetería a las afueras de Jerusalén. "Que dicen que estoy qué?, añadió, sobre las alusiones a su supuesta muerte.

Para que quedara claro que no se trataba de un video realizado con (IA), Netanyahu mostró los cinco dedos de ambas manos. "¿Quieren contar el número de dedos?". Tras su último discurso televisado, se viralizó en redes que había sido realizado con IA, y como prueba, usuarios señalaban que Netanyahu parecía tener seis dedos.

Lee también

Las manos hacia la cámara y preguntó: "¿Quieren contar el número de dedos?", esto sobre las especulaciones en las redes sociales de que su último discurso televisado fue generado por , ya que parecía tener seis dedos en una mano.

"Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos llevando a cabo operaciones que no puedo compartir ahora, pero también estamos realizando operaciones muy importantes en y Líbano“, afirmó Netanyahu en el video de este domingo.

El mensaje de video de Netanyahu se produce luego de que la iraní (IRGC) amenazara con matar al primer ministro israelí.

Lee también

"La Guardia Revolucionaria iraní promete perseguir sin descanso y matar al 'asesino de niños' Netanyahu si sigue vivo", informó la agencia de noticias iraní IRNA en una publicación en X.

Además, la IRGC anunció el uso, por primera vez, del de combustible sólido Sejil en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares, centros de gestión aérea y concentraciones de tropas en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026