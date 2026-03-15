La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) dijo haber utilizado por primera vez el misil balístico Sejil en la guerra contra Israel. ¿De qué tipo de arma se trata?

Un misil balístico es un sistema que sigue una trayectoria parabólica o de arco: primero asciende a la atmósfera y luego cae por gravedad sobre su objetivo. Alcanza velocidades extremadamente altas, lo que dificulta su intercepción.

En el caso del Sejil (azufre, en persa), se trata de un misil balístico de alcance medio; utiliza combustible sólido, lo que le permite un almacenamiento más prolongado y lanzamientos mucho más rápidos, reduciendo el tiempo de preparación logística.

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Fue probado con éxito en 2009. Desde entonces se habían realizado otros cuatro vuelos de prueba. En el último de ellos, el misil alcanzó aproximadamente mil 900 km en el océano Índico.

Tiene un alcance de hasta 2 mil kilómetros, lo que le permite impactar objetivos como Tel Aviv en unos siete minutos. También podría alcanzar blancos en el sureste europeo. Alcanza velocidades extremas en su fase de reentrada, superando Mach 14 (más de 17 mil km/h).

Mide entre 18 y 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y mil kilos.

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El Sejil tiene dos etapas de propulsión sólida y puede ser lanzado desde plataformas móviles; eso complica su detección y destrucción antes del despegue. Además, está recubierto de material antirradar.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria iraní, el Sejil se empleó en la oleada 54 de ataques contra Israel, junto con misiles Khorramshahr (ojivas de 2 toneladas), Kheibar Shekan, Qadr y Emad.

La Guardia Revolucionaria amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.