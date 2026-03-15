La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cumple 15 días desde el primer ataque coordinado en la operación Furia Épica, en donde falleció el ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo".

El día de ayer, la embajada de Estados Unidos en Irak fue blanco de un ataque el sábado al amanecer, lo cual se trata del segundo ataque contra la legación estadounidense desde el inicio de la guerra.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 09:38 AM Irán arresta a 18 personas por filtrar fotos de bombardeos a medios vinculados con Israel El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció este domingo la detención de 18 personas, a las que tachó de "mercenarios", acusadas de captar imágenes de los lugares de bombardeos y enviarlas a medios vinculados con Israel.

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una "red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista", a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el "enemigo", posiciones de equipos de rescate y puestos de control.



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Mundo 09:37 AM Israel niega escasez de interceptores de misiles: "Nos preparamos para una guerra larga" El Ejército israelí negó este domingo que tenga escasez de interceptores de misiles, ante las andanadas recibidas en los últimos días por parte de Irán y de la milicia chií libanesa Hezbolá, y aseguró que se preparan para "una guerra larga".

"Actualmente no hay ningún problema con los interceptores. Nos preparamos para una guerra larga. Estamos monitoreando la situación constantemente", indicó una fuente militar, saliendo al paso de informaciones en la prensa estadounidense que contrastan con esta versión y que citaban a personal de la Administración de Donald Trump familiarizado con la cuestión.





Mundo 09:31 AM Irán "no tiene ninguna razón para hablar” con EU El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. "Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida el domingo.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.





Mundo 09:30 AM El bloqueo del estrecho de Ormuz es un "malestar pasajero", según ministro de energía de EU El bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un "malestar pasajero", afirmó el domingo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, al estimar que la guerra que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán terminará "en las próximas semanas".

"Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares", dijo Wright en una entrevista con el programa "This Week" de ABC News.





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Mundo 09:30 AM Hospital de Gaza reporta que un bombardeo israelí dejó ocho policías muertos Un hospital de Gaza informó que recibió los cadáveres de ocho personas, fallecidas el domingo en un ataque israelí contra un vehículo policial en el centro del territorio.

"Han llegado ocho mártires como consecuencia del ataque contra un vehículo policial en la localidad de Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza", indicó en un comunicado el hospital Al Aqsa.

El Ministerio del Interior de Gaza, bajo autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, confirmó el balance y señaló que todos los muertos eran policías, entre ellos el jefe de policía de la provincia central, el coronel Iyad Abu Yousef.





Mundo 09:27 AM Irán denuncia 16 trabajadores sanitarios muertos y 152 centros médicos dañados por ataques Las autoridades iraníes denunciaron este domingo que los ataques de Estados Unidos e Israel han causado 16 muertos y 223 heridos en el personal médico, además de dañar 152 centros sanitarios en todo el país desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

El miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní Mohammad Jamalian dijo a la agencia Tasnim que, de esas instalaciones afectadas, 43 son unidades de emergencias y varias clínicas y hospitales están paralizados por los daños sufridos.





Mundo 08:35 AM Irán usa por primera vez su misil balístico 'Sejil' contra Israel La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El 'Sejil', con un alcance de hasta dos mil kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y mil kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil 'Sejil', otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Medio Oriente , incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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