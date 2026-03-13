EU ofrece recompensa de 10 mdd por información sobre Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán; incluye a 2 ministros

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Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares (mdd) por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.
El ministro del Interior de Irán y el ministro de Inteligencia y Seguridad también figuran en la lista de 10 individuos publicada por el Departamento de Estado estadounidense.
"Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo", señaló.
El Departamento de Estado instó a los informantes a enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que "su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa".
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El programa "Recompensas por Justicia" del Departamento de Estado ofrece dinero a cambio de información de inteligencia que conduzca a la captura o el procesamiento de personas buscadas.
El padre de Mojtaba Jamenei, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando. El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.
Hoy el secretario de Guerra de Estados Unidos,Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo iraní, hijo del fallecido Ali Jamenei, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre.
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Líder supremo de Irán está "herido": secretario de Guerra; posiblemente fue "desfigurado" tras ataque donde murió su padre, dice
mcc
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