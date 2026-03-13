Este viernes continúan los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de las declaraciones de las tres partes, entre las que destacan las del jefe del Pentágono quien afirmó que el nuevo líder supremo iraní está herido y desfigurado.

Mientras que de la República Islámica acusa del aumento de los precios del petróleo y la energía en los mercados mundiales a las acciones de EU e Israel en Medio Oriente, y afirma que ambos "deben render cuentas por ello".

México, Colombia y Brasil pidieron un cese al fuego inmediato en Medio Oriente. En un comunicado conjunto, reiteraron "la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

Añadieron que se deben "abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto".



Mundo 08:40 AM Trump: no hay operación en marcha para confiscar uranio de Irán El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no hay ninguna operación en marcha para confiscar el uranio enriquecido de Irán, pero eso podría cambiar.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos intentaría recuperar el material, que se cree que está enterrado bajo tierra en Irán, el presidente respondió: "No, en absoluto". “No estamos centrados en eso ahora”, dijo Trump. “Pero en algún momento, podríamos estarlo”.



Mundo 08:38 AM Presidente de Israel responde a Trump sobre el indulto a Netanyahu: "Actuaré sin presiones ni ruido" El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este viernes que actuará "sin presiones ni ruido" y "de la manera más independiente y libre" a la hora de decidir sobre el indulto del juicio por corrupción al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En una visita a un pueblo del norte de Israel afectado por un proyectil de Irán, reaccionó de esta manera a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al medio Axios, al que el pasado miércoles le dijo que Herzog "es un tipo débil y patético" y no necesita "ninguna opinión legal" para decidir sobre la petición de indulto hecha por Netanyahu.

"Quiero que Bibi (en referencia a Netanyahu) se centre en la guerra, no en estupideces", dijo Trump en una llamada a ese medio, tras lo que ayer jueves el propio Netanyahu afirmó que "lo correcto" es terminar el "circo absurdo" de su juicio, en el que está acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.



Mundo 08:21 AM EU podría escoltar petroleros si es necesario: Trump En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que Estados Unidos podría escoltar petroleros "si fuera necesario".

“Lo haríamos si fuera necesario”, dijo Trump a Fox, y agregó que “vamos a golpearlos muy fuerte durante la próxima semana”, a pesar de haber afirmado previamente que la guerra estaba “ganada”.





Mundo 07:53 AM Al menos un muerto en ataques israelíes en los alrededores de una manifestación en Teherán Al menos una mujer murió en un ataque israelí en los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán.

“Al menos una mujer que participaba en las manifestaciones del Día Mundial de Quds murió hoy en Teherán en el bombardeo del régimen sionista y EU”, informó la agencia estatal IRNA.

El ataque se produjo a media mañana, cuando miles de personas marchaban por el centro de la capital. Se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, ante lo que los manifestantes reaccionaron al grito de “Alá es grande”, según se pudo observar en vídeos compartidos por medios iraníes.



Mundo 07:49 AM Rusia pide a EU ampliar el levantamiento de sanciones a su petróleo; Zelensky dice que decisión de EU "no ayuda a la paz" Rusia reclamó a Estados Unidos ampliar el levantamiento de las sanciones a sus exportaciones de petróleo, una medida para paliar los efectos económicos de la guerra en Medio Oriente pero a la que se opone tanto la Unión Europea como Ucrania.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el jueves una licencia que autoriza la venta, hasta el 11 de abril, de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos que ya estuvieran cargados en buques antes del 12 de marzo.

El emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, también insistió el viernes en la importancia del petróleo ruso en este contexto: "Estados Unidos reconoce, de hecho, lo evidente: sin el petróleo ruso, el mercado mundial de la energía no puede mantenerse estable", subrayó en Telegram.

En tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, lamentó desde París que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusia. Estimó que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10 mil millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

“Definitivamente, esto no ayuda a la paz”, dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.



Mundo 07:47 AM Estrecho de Ormuz es un "entorno tácticamente complejo", admite el Pentágono El estrecho de Ormuz es un "entorno tácticamente complejo", afirmó el viernes el jefe del Estado mayor estadounidense, el general Dan Caine, que reconoció la dificultad de ejecutar los planes para escoltar el tráfico de forma segura a través de esta vía fluvial estratégica.

"Es un entorno tácticamente complejo. Antes, creo, de que queramos hacer pasar cualquier cosa por allí a gran escala, queremos asegurarnos de que hacemos el trabajo de acuerdo con nuestros objetivos militares actuales", dijo Caine en rueda de prensa.

Al ser preguntado sobre si el gobierno de Trump había previsto antes del inicio de las hostilidades que el estrecho plantearía problemas, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que sí, pero no dio detalles.



Mundo 07:45 AM EU confirma 4 muertos entre los 6 tripulantes del avión cisterna que se estrelló en Irak Estados Unidos informó este viernes de la muerte de cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak.

"Aproximadamente a las 2 pm. (hora del este) del 12 de marzo, un avión cisterna estadounidense KC-135 se estrelló en el oeste de Irak. Cuatro de los seis tripulantes a bordo han fallecido, mientras continúan las labores de rescate", informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida.

El Centcom aseguró que se están investigando "las circunstancias del incidente", aunque insistió en que la caída del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".



Mundo 07:19 AM Macron pide calma y sangre fría tras muerte de soldado francés en Irak por un dron El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó la determinación de Francia de mantener su posición "defensiva" en la guerra en Oriente Medio y abogó por tener "sangre fría, calma y determinación", pese al ataque con un dron de la pasada noche en el Kurdistán iraquí en el que murió un soldado francés y seis más resultaron heridos.



Mundo 07:16 AM Jefe de la ONU pide a Israel y Hezbolá un alto al fuego y el fin de la guerra El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió desde el Líbano a Israel y a Hezbolá "que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra".

Guterres anunció de forma inesperada su aterrizaje hoy en Líbano y, tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que el país "se vio arrastrado a una guerra que su pueblo no deseaba".

"Hago un enérgico llamamiento a ambas partes, a Hezbolá y a Israel, para que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra y allane el camino hacia una solución que permita al Líbano convertirse en un país independiente, con soberanía e integridad territorial respetadas y donde sus autoridades tengan, como ya he dicho, el monopolio del uso de la fuerza", dijo el secretario general, en unas palabras enviadas a los medios.



Mundo 07:14 AM Irán ya no tiene defensas aéreas, asegura Pete Hegseth El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

"Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo", dijo Hegseth en una rueda de prensa.



Mundo 07:13 AM EU e Israel han golpeado más de 15 mil objetivos en Irán: Pentágono Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15 mil objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado, afirmó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15 mil objetivos enemigos. Eso es bastante más de mil al día", dijo Hegseth en rueda de prensa.



Mundo 07:00 AM Altos cargos iraníes asisten a una manifestación a pesar de los ataques EU-Israel Varios altos cargos iraníes, incluido el presidente, desafiaron los ataques de Israel y Estados Unidos asistiendo abiertamente a una manifestación en Teherán, cerca de la cual una explosión causó la muerte a una persona.

La televisión estatal mostró al presidente Masud Pezeshkian saludando a sus seguidores e incluso haciéndose selfies en las calles de Teherán, salpicadas por la lluvia, durante la manifestación anual del día de apoyo a la causa palestina.

Otros altos cargos que acudieron fueron el jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei; el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Aragchi, según las imágenes de la televisión estatal.



Mundo 06:59 AM Ministro iraní dice que EU e Israel deben "rendir cuentas" por la crisis energética El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, atribuyó el aumento de los precios del petróleo y la energía en los mercados mundiales a las acciones de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, y afirmó que "deben render cuentas por ello".

El jefe de la diplomacia iraní ofreció estas declaraciones durante su participación en una marcha multitudinaria en Teherán, convocada con motivo del 'Día Mundial de Al Quds (Jerusalén)', que se celebra anualmente en Irán desde 1979 el último viernes del mes sagrado de ramadán.

"Ellos han creado esta calamidad para la región y deben rendir cuentas por ello", afirmó Araqchí durante su participación en la protesta, una conmemoración anual de apoyo al pueblo palestino donde miles de manifestantes corearon consignas contra Washington y Tel Aviv.

