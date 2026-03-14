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El presidente de Estados Unidos, , afirmó que "varios países, especialmente aquellos afectados por el intento de de cerrar el estrecho de Ormuz, podrían enviar buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro".

Espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción envíen buques a la zona para que el deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada".

Trump añadió que "ya hemos destruido 100% de la capacidad militar de , pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

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Agregó que "Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE".

Trump destruyó sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si Irán continúa interfiriendo con el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

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