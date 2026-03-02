La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el bombardeo de EU e Israel contra Irán de este fin de semana no ha representado hasta ahora problemas para la economía mexicana.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el peso mexicano se ha mantenido frente al dólar, e indicó que como cada lunes por la mañana, hoy se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para evaluar esta situación.

"¿México está preparado para hacerle frente al precio del gas en condiciones de turbulencia económica?", se le preguntó.

"El peso se mantuvo, se revaluó el dólar y el peso se mantuvo. Está en 17.36 (pesos), está pues en el margen. Llegó a estar un poco más bajo, pero está está bien, no no habido problemas; el precio del petróleo se elevó como 10 dólares más o menos el barril, poquito más y ustedes saben que frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación”, dijo.

"Entonces, hoy en la mañana tengo reunión con Hacienda, todos los lunes en la mañana tengo reunión con la Secretaría de Hacienda y ahí vemos varios temas y entre otros, pues vamos a estar evaluando esto, pero hasta ahora no hay problema con nuestro país", respondió.

