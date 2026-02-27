El campo mexicano también se defiende en copa. Y esta vez, la conversación va más allá del brindis.

En Menú te contamos por qué Raíces Ancestrales busca cambiar el rumbo fiscal de los destilados rurales y poner en el centro la cultura líquida de México.

¿Qué es Raíces Ancestrales?

Raíces Ancestrales se define como un Congreso Nacional de Productoras y Productores de Destilados Rurales y Arte Tradicional que reunirá a representantes de todo el país para visibilizar la riqueza cultural, social y económica de las bebidas tradicionales mexicanas.

El encuentro convocará a productores de:

Mezcal

Sotol

Bacanora

Raicilla

Charanda

Tuxca

Tequila

Foto: Freepik.

El objetivo, de acuerdo con Moderniza IEPS, es reivindicar los procesos artesanales y ancestrales que dan identidad a estas bebidas y alertar sobre la necesidad de modificar el esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Qué propone Raíces Ancestrales sobre el IEPS?

Actualmente, el IEPS se aplica con base en el precio del producto. La propuesta del colectivo es que el impuesto se cobre según el contenido alcohólico y no por su valor comercial.

Desde la perspectiva del movimiento, reporta Moderniza IEPS, los productos artesanales son naturalmente más caros por:

El tiempo de producción

La mano de obra especializada

Los procesos tradicionales

Gravar por precio pone en riesgo:

Generaciones de conocimiento

La singularidad de las bebidas

La competitividad internacional

José Heraclio de Lucas, vocero de Moderniza IEPS, señaló que aumentar la carga fiscal por precio podría provocar la pérdida de saberes tradicionales, mientras países como China, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica avanzan en la producción de bebidas similares.

¿Qué busca el Congreso más allá del tema fiscal?

El Primer Congreso Nacional de Productoras y Productores de Destilados Rurales y Arte Tradicional se plantea como un espacio de diálogo que trasciende lo comercial.

Entre los temas que se abordarán en las ponencias están:

Comercialización ética

Exportación responsable

Sostenibilidad ambiental

Impacto en comunidades

Foto: Freepik.

Además, el colectivo se encuentra en proceso de constituirse como asociación civil, lo que permitirá integrar formalmente a marcas y productores dentro de una misma estructura.

Cabe mencionar que, según el vocero del colectivo, las y los productores han sido claros: no buscan evadir impuestos, sino formar parte de la formalidad bajo esquemas simples de cumplimiento y con cargas fiscales no excesivas.

¿Por qué es importante proteger lo Hecho en México?

Durante la conferencia se destacó la urgencia de proteger las Denominaciones de Origen y los productos ancestrales que forman parte de la identidad nacional y del reconocimiento internacional del país.

Beatriz Valenzo, Presidenta de la Asociación de las Mujeres del Mezcal y Maguey de México, Capítulo Guerrero, subrayó que en el evento participarán familias que aman sus tradiciones y son expertas en saberes ancestrales. En cada producto, declaró, “hay una historia, un sabor y una comunidad que representan a México”.

¿Cuándo y dónde será Raíces Ancestrales?

El Congreso se llevará a cabo los días:

27 y 28 de febrero

1 de marzo

La sede será el Museo Casa del Risco.

Como parte de las actividades, el festival ofrecerá:

Catas (incluida una experiencia con chocolate)

Muestras de cocina tradicional de diversos estados

Expoventa con más de 50 marcas y familias productoras

Artesanías y productos que forman parte del ecosistema cultural de estas bebidas

Foto: Freepik.

Raíces Ancestrales no solo es un congreso: es una declaración colectiva en defensa de la cultura líquida de México y del futuro de sus destilados rurales.

