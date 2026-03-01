Influencer Sol León capta misiles en Dubái tras bombardeo de Irán; “tengo miedo”

La tensión en Medio Oriente escaló tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En respuesta, el gobierno iraní lanzó bombardeos dirigidos a bases militares estadounidenses ubicadas en al menos cinco países de la región, entre ellos Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El intercambio de ataques provocó el cierre del espacio aéreo en distintos puntos del Golfo Pérsico y encendió las alertas internacionales ante el riesgo de una confrontación de mayor escala.

El momento de un ataque a una base estadounidense en Bahréin. Fotos: AFP

Misiles interceptados y restos en zonas urbanas

En Dubái, ciudad estratégica de los Emiratos Árabes Unidos, la situación se volvió incierta cuando comenzaron a registrarse interceptaciones aéreas nocturnas. Entre las personas que se encuentran en la zona está la influencer y empresaria mexicana Sol León, quien lleva más de un mes en el país.

Desde su hotel, documentó en video destellos en el cielo que corresponderían a misiles interceptados por sistemas de defensa. Según su testimonio, algunos restos de los proyectiles cayeron en diferentes áreas de la ciudad.

“Están cayendo misiles, cayó un misil a minutos de aquí en otra área de la ciudad. Se siente muy horrible, se escucha muy horrible, el espacio aéreo está cerrado no podemos salir de los Emiratos Árabes”, escribió.

La empresaria también mostró en su teléfono una alerta de amenaza de bomba cercana al lugar donde se hospeda, similar a los sistemas de sismo en México.

“Esto es un horror! Las alarmas de los edificios no dejan de sonar cada que caen bombas DIOS MIOOOOOO QUE FUE SE SIENTE ESTO DIOS", agregó.

Influencer Sol León capta misiles en Dubái tras bombardeo de Irán. Foto: Captura de pantalla

Cambios de hotel en medio de la crisis

Horas antes de uno de los ataques, Sol León se encontraba hospedada en el Burj Al Arab, uno de los hoteles más conocidos de la ciudad. Sin embargo, decidió trasladarse hacia la zona del Burj Khalifa, considerada una de las áreas con mayores medidas de seguridad.

“Yo tenía reservada toda la semana en el Burj Al Arab, y hoy me quise salir de ahí [...] me quise venir para el centro porque está el Burj Khalifa que se supone que es lo más protegido y hace rato cayó un pedazo de misil en el Burj Al Arab y obviamente se incendió. Tengo muchas ganas de vomitar [...] gracias a dios aquí en Dubai por lo menos los detienen en el cielo”, mencionó.

Drones, explosiones y fragmentos en las calles

De acuerdo con lo narrado por la influencer, los misiles lanzados por Irán son interceptados por drones de defensa aérea antes de impactar directamente en la ciudad. No obstante, explicó que los fragmentos resultantes caen en edificios y vialidades, provocando incendios.

"Ves cómo los drones que tienen aquí en la ciudad al menos, contraatacan los misiles en el cielo y en el cielo se parten y es un bombardeo [...] eso yo lo he visto en las películas no más. Entran los misiles a la ciudad de Dubai y en el cielo drones que tienen aquí resguardando la ciudad los explotan en el cielo [...] y empiezan a caer pedazos de misiles en la ciudad y hay pequeños incendios en diferentes partes de aquí de Dubai", dijo.

Aunado a ello, tras publicar los videos, aseguró haber recibido críticas relacionadas con su apariencia en medio de la crisis. Ante ello, respondió: "Es increíble cómo es la gente, estoy viviendo una experiencia para mí horripilante o sea yo sé que alrededor mío se está muriendo mucha mucha gente [...] gente incendiada, niños, todo, y ustedes pensando en mis put*s chongos."

