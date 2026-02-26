Panadería crea conchas inspiradas en el mono “Punch”; pan enternece a las redes

Un pequeño primate ha logrado lo que pocas historias consiguen en cuestión de horas: conquistar internet y traspasar fronteras. Se trata de Punch, un macaco japonés de apenas siete meses que no se separa de su peluche de orangután, objeto que se ha convertido en su “madre improvisada” y símbolo de consuelo.

“Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada. Foto: Redes Sociales

Nacido en julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, el pequeño fue abandonado al nacer por su madre.

De acuerdo con Takashi Yasunaga, portavoz del recinto, la inexperiencia materna y las altas temperaturas registradas durante ese periodo pudieron influir en el comportamiento. Desde entonces, el bebé fue criado por el personal del zoológico, quienes asumieron su alimentación y cuidados básicos.

Las imágenes del pequeño abrazando con fuerza su peluche —al que recurre para encontrar calma y seguridad— desataron una ola de ternura en plataformas digitales, por lo que la historia no solo conmovió a usuarios, sino también a marcas y emprendedores que decidieron rendirle homenaje con productos inspirados en su imagen.

De Japón a la CDMX: nacen las “conchanguitos”

Como si se tratara de una receta perfectamente fermentada, una panadería en la CDMX llevó la tendencia al siguiente nivel. Desde la alcaldía Iztapalapa, el chef Jonathan Barrera creó para su negocio Bestcake CDMX una versión especial de la tradicional concha mexicana inspirada en el famoso primate.

Bautizadas como “conchanguitos”, estas piezas toman como base uno de los íconos del pan dulce nacional y lo transforman con decoración detallada que recrea el rostro del macaco japonés y su inseparable peluche.

A través de Instagram, la panadería compartió la imagen del pan decorado con precisión en los rasgos faciales. En la publicación se lee: “Tómala, yo sé que la necesitas. Todos necesitamos nuestro lugar seguro, ya sea en un peluche o en una concha”.

Panadería crea conchas inspiradas en el mono “Punch”. Foto: bestcake_cdmx

La respuesta fue inmediata. Comentarios como “Nos encanta esto”, “¿Cuál es su precio y dónde se ubican?”, “¡Qué talento! Yo quiero” y “Necesito hacer mi pedido YA” confirmaron que el fenómeno de Punch viral ya no solo vive en redes, sino también en los hornos mexicanos.

