“El pequeño macaco que logró emocionar”: lanzan corrido de “Punch”, el mono bebé viral que arrasa en TikTok

Un pequeño macaco ha logrado lo que pocas historias consiguen: enternecer a millones de personas en cuestión de días.

La historia de Punch, un bebé macaco japonés, ha dado la vuelta al mundo tras hacerse viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde su imagen abrazando un peluche ha conmovido a usuarios de distintos países.

El bebé macaco japonés que conmovió al mundo

Punch, de apenas siete meses, nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, fue abandonado al nacer en julio del año pasado por su madre, una situación que, aunque poco común, puede ocurrir en esta especie.

De acuerdo con Takashi Yasunaga, portavoz del recinto, el rechazo pudo deberse a la inexperiencia de la madre y a las altas temperaturas registradas en ese periodo. Desde entonces, el pequeño fue criado por el personal del zoológico, quienes se encargaron de su alimentación y cuidados básicos.

Punch, el mono viral en redes sociales / Foto: Especiales

Lo que más ha llamado la atención del público es que Punch no se separa de un peluche, objeto que se ha convertido en su “madre improvisada”. Las imágenes del macaco aferrado al muñeco han provocado una ola de reacciones, convirtiéndolo en un auténtico fenómeno viral.

Con el paso del tiempo, el bebé fue integrado a un grupo de primates, aunque el proceso de adaptación no fue sencillo. Durante varios días enfrentó agresiones y castigos por parte de ejemplares adultos antes de ser aceptado por la manada.

Lanzan “El Corrido del Mono Punch” tras su éxito en TikTok

El impacto de la historia fue tal que incluso inspiró una canción. La agrupación EZ Band, conocida por fusionar música tradicional con sonidos modernos y crear versiones en spanglish, lanzó “El Corrido del Mono Punch”.

A través de su cuenta china, la banda compartió un clip en el que resumieron la vida del pequeño macaco: desde que fue rechazado al nacer hasta su integración con otros primates. El tema fue presentado como un homenaje a la historia que “tocó el corazón de millones” y anunciaron su llegada a plataformas de streaming.

Como era de esperarse, la canción también se volvió viral en TikTok, donde los usuarios dejaron comentarios como:

"Alguien que lo traduzca a japones, por favor"

"Arriba la punchiza!"

"El punch bien chibeado escuchando este rolon"

"Mientras no hagan corridos para los narcos"

"Aquí los que somos seguidores del señor punch"

¿Qué dice "El Corrido del Mono Punch"?

El mono llamado Punch

Abrazado a su peluche

Su historia le dio la vuelta

Al mundo por ser tan dulce

Punch-Kun era su nombre allá en el Japón

Un pequeño macaco que causó conmoción

El veinteséis de julio del año veinticinco

Llegó al mundo en el zoo

Sin saber su destino

Pero su madre al verlo no lo quiso aceptar

En plena naturalez hubiera sido fatal

Los encargados del parque lo tuvieron que criar

Con alimento y cuidado difíciles de igualar

Pero le faltaba algo que nadie pudo suplir

El cariño de una madre que lo hiciera sentir

Entonces le entregaron un peluche especial

Ora-mama le llamaron

Como apoyo emocional

Punch se aferró a él

No lo quiso soltar

Dormía entre sus brazos

Lo llevaba al caminar

Las redes compartieron videos de la situación

Y millones miraron su historia de adaptación

En enero del veintiséis lo intentaron integrar

Pero entre los macacos

Le costó encajar

Punch se quedaba solo, buscando una conexión

Mientras el internet seguía su reacción

Después llegaron videos que cambiaron la escena

Punch jugando tranquilo con su tropa y sin pena

Un mono más grande lo abrazaba con calma

Y otro le hacía piojito, señal de confianza

Las visitas al zoológico también se dispararon

Tras la historia de Punch, que las redes mostraron

Y aquí termino el corrido, de este caso singular

De un paqueño macaco, que logró emocionar

