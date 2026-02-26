Más Información
“El pequeño macaco que logró emocionar”: lanzan corrido de “Punch”, el mono bebé viral que arrasa en TikTok
Un pequeño macaco ha logrado lo que pocas historias consiguen: enternecer a millones de personas en cuestión de días.
La historia de Punch, un bebé macaco japonés, ha dado la vuelta al mundo tras hacerse viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde su imagen abrazando un peluche ha conmovido a usuarios de distintos países.
El bebé macaco japonés que conmovió al mundo
Punch, de apenas siete meses, nació en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, fue abandonado al nacer en julio del año pasado por su madre, una situación que, aunque poco común, puede ocurrir en esta especie.
De acuerdo con Takashi Yasunaga, portavoz del recinto, el rechazo pudo deberse a la inexperiencia de la madre y a las altas temperaturas registradas en ese periodo. Desde entonces, el pequeño fue criado por el personal del zoológico, quienes se encargaron de su alimentación y cuidados básicos.
Lo que más ha llamado la atención del público es que Punch no se separa de un peluche, objeto que se ha convertido en su “madre improvisada”. Las imágenes del macaco aferrado al muñeco han provocado una ola de reacciones, convirtiéndolo en un auténtico fenómeno viral.
Con el paso del tiempo, el bebé fue integrado a un grupo de primates, aunque el proceso de adaptación no fue sencillo. Durante varios días enfrentó agresiones y castigos por parte de ejemplares adultos antes de ser aceptado por la manada.
Lanzan “El Corrido del Mono Punch” tras su éxito en TikTok
El impacto de la historia fue tal que incluso inspiró una canción. La agrupación EZ Band, conocida por fusionar música tradicional con sonidos modernos y crear versiones en spanglish, lanzó “El Corrido del Mono Punch”.
A través de su cuenta china, la banda compartió un clip en el que resumieron la vida del pequeño macaco: desde que fue rechazado al nacer hasta su integración con otros primates. El tema fue presentado como un homenaje a la historia que “tocó el corazón de millones” y anunciaron su llegada a plataformas de streaming.
Como era de esperarse, la canción también se volvió viral en TikTok, donde los usuarios dejaron comentarios como:
- "Alguien que lo traduzca a japones, por favor"
- "Arriba la punchiza!"
- "El punch bien chibeado escuchando este rolon"
- "Mientras no hagan corridos para los narcos"
- "Aquí los que somos seguidores del señor punch"
¿Qué dice "El Corrido del Mono Punch"?
El mono llamado Punch
Abrazado a su peluche
Su historia le dio la vuelta
Al mundo por ser tan dulce
Punch-Kun era su nombre allá en el Japón
Un pequeño macaco que causó conmoción
El veinteséis de julio del año veinticinco
Llegó al mundo en el zoo
Sin saber su destino
Pero su madre al verlo no lo quiso aceptar
En plena naturalez hubiera sido fatal
Los encargados del parque lo tuvieron que criar
Con alimento y cuidado difíciles de igualar
Pero le faltaba algo que nadie pudo suplir
El cariño de una madre que lo hiciera sentir
Entonces le entregaron un peluche especial
Ora-mama le llamaron
Como apoyo emocional
Punch se aferró a él
No lo quiso soltar
Dormía entre sus brazos
Lo llevaba al caminar
Las redes compartieron videos de la situación
Y millones miraron su historia de adaptación
En enero del veintiséis lo intentaron integrar
Pero entre los macacos
Le costó encajar
Punch se quedaba solo, buscando una conexión
Mientras el internet seguía su reacción
Después llegaron videos que cambiaron la escena
Punch jugando tranquilo con su tropa y sin pena
Un mono más grande lo abrazaba con calma
Y otro le hacía piojito, señal de confianza
Las visitas al zoológico también se dispararon
Tras la historia de Punch, que las redes mostraron
Y aquí termino el corrido, de este caso singular
De un paqueño macaco, que logró emocionar
