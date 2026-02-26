Con meme de “Punch”, IMSS invita a vacunarse contra el sarampión; “tu lugar seguro”

El furor en redes por "Punch", el macaco japonés bebé que adoptó a un peluche de orangután tras ser rechazado por su madre, no ha cesado desde que el pequeño mono se volvió viral.

Este changuito de siete meses de edad, que vive en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, ha causado ternura y empatía alrededor de todo el mundo, por su historia, su resiliencia, y su curioso y adorable comportamiento. Desatando todo un movimiento digital mediante el cual todos los amantes de los animales se mantienen al tanto de las noticias de Punch.

Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha unido al fenómeno, creando una imagen alusiva a Punch y su historia, con la cual se pretende promover la vacunación contra el sarampión en el país, pues actualmente se sufre una crisis sanitaria con la alza de casos.

Punch, el mono bebé viral que carga con su peluche del zoológico de Ichikawa, en Japón. Foto: AFP

IMSS invita a la población a vacunarse contra el sarampión con imagen alusiva a "Punch"

A través de una publicación de Instagram, el IMSS hizo un llamado a toda la población para acudir a aplicarse la vacuna contra el sarampión. Lo especial de esta invitación fue que usaron una imagen, creada con Inteligencia Artificial (IA), de Punch, el macaco bebé viral que siempre está en compañía de su peluche.

En la imagen se ve a Punch siendo supuestamente "vacunado" por su famoso peluche de orangután, quien está caracterizado como el personal del instituto.

La leyenda en la imagen es un juego de palabras que hace referencia a la historia del mono bebé viral, pues dice "El IMSS, tu lugar seguro para vacunarte", haciendo alusión a cómo la cría de macaco japonés adoptó al peluche como su "lugar seguro", luego de ser rechazado por su madre, y/o cuando sufre algún momento estresante en su proceso de integración a la comunidad de monos del zoológico.

IMSS usa a Punch para invitar a vacunarse contra el sarampión. Foto: Instagram @imss_mx

No obstante, la publicación ha desatado polémica en la red social, acumulando una variedad de comentarios polarizados. Algunos que apoyan la imagen de la institución pública, dicen:

"Es la mejor publicidad que he visto".

"Arriba el IMSS".

"TKM IMSS".

"Pues, a lo mejor en medicinas ni en sistema de salud le llegamos a Dinamarca, pero en marketing sí nos la pelan"

Mientras que otros rechazan la técnica utilizada por la dependencia, y hacen llamados públicos a atender los problemas del instituto:

"Tanto trabajador reportando que no tienen vacunas para ellos, y ustedes subiéndose a la vitalidad de Punch. Quedaron".

"Pero no para atenderte, ¡no hay medicinas, ni especialistas!".

"En el hospital 251 no hay vacuna ni para nosotros los trabajadores".

"JAJA a nosotros como trabajadores del IMSS no nos han podido poner las vacunas, en los "chequeos" anuales de salud NUNCA hay material suficiente ni dosis para cubrir a todos. Muy bonita postal pero la realidad es que no sirven para NADA".

