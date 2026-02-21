PETA lanza crítica contra zoológico de Japón donde vive el monito viral; “Punch es miserable en este recinto de concreto”

La historia de "Punch", el mono bebé que carga un peluche de orangután, pues lo adoptó como mamá postiza y única compañía, le ha dado la vuelta al mundo, causando ternura y empatía entre millones de personas.

Este monito, que nació el pasado 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa en Japón, fue rechazado por su madre de bebé. Tuvo que ser retirado de las instalaciones, criado por cuidadores durante sus primeros meses de vida y recientemente, reintroducido a la colonia de macacos en el zoológico, donde sigue aprendiendo a adaptarse e intentando ser aceptado por los demás integrantes.

Su historia ha conmovido a usuarios e internautas de todas partes, y ha generado la venta de boletos masiva en la institución; no obstante, recientemente la organización animalista global, PETA, lanzó una contundente crítica en contra del zoológico.

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

PETA critica Zoológico de Ichikawa en Japón por el caso de "Punch", el mono bebé viral

La viralidad del caso de Punch ha provocado que la organización animalista, PETA, critique las acciones tomadas por el Zoológico de Ichikawa. A través de un video, publicado a sus redes sociales, PETA hace un llamado a la población a redireccionar la molestia y la indignación por la situación de Puch al zoológico, en lugar de a los macacos adultos que conviven con el mono bebé.

"La ira debería recaer sobre las instalaciones japonesas que están exhibiendo el sufrimiento de este bebé", dice el video de PETA.

Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas se acercan al zoo a seguir su día a día. Foto: EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

"Punch es miserable en este recinto de concreto. Se le priva de árboles, pasto y los vínculos sociales que los monos jóvenes necesitan para desarrollarse", es otra de las frases que puede verse en la pantalla.

Finalmente, PETA aclara que: "Los santuarios legítimos nunca utilizarían a un bebé asustado, como Punch, para vender entradas". La organización hace un llamado para no caer en este tipo de trampas para turistas, que solo usan a los animales como objetos y entretenimiento.

For everyone mad at the monkeys going after Punch, direct that anger at Ichikawa City Zoo for locking Punch in a bare concrete cage and making money off his misery. NEVER visit places that confine animals for human entertainment. pic.twitter.com/9iUCy2aH6a — PETA (@peta) February 20, 2026

¿Qué es PETA?

PETA, por sus siglas en inglés que significan Personas por el Trato Ético de los Animales, es una Organización No Gubernamental (ONG), es decir, una entidad independiente y sin fines de lucro, que se dedica a la defensa de los derechos de los animales.

Fue fundada en 1980 y se rige bajo el principio de que "los animales no son nuestros para experimentar con ellos, comerlos, vestirnos con ellos, utilizarlos para nuestro entretenimiento o maltratarlos de cualquier otra forma".

Se dedica a informar a los gobiernos, responsables políticos y a la sociedad civil sobre la crueldad y el maltrato animal en diferentes mercados, promoviendo el trato respetuoso y digno hacia todos los animales y logrando cambios importantes en diversas industrias.

Esta organización benéfica internacional tiene su sede en Virginia, Estados Unidos, pero opera con entidades locales alrededor del mundo como PETA Latino, PETA Asia, PETA Reino Unido, entre otras.

