Del zoológico a los memes: El origen viral del peluche de IKEA que acompaña al bebé Punch

En julio de 2025, una escena aparentemente menor ocurrida en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, terminó convirtiéndose en una de las historias más compartidas del año en redes sociales.

Un bebé macaco japonés, bautizado como Punch (conocido en Japón como Panchi Kun), fue rechazado por su madre al nacer y no fue aceptado de inmediato por el resto de la manada.

Ante este escenario de aislamiento, el equipo de cuidadores le entregó un peluche para brindarle calor y contención.

Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas se acercan al zoo a seguir su día a día. Foto: EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

La imagen de Punch abrazando el muñeco recorrió el mundo. Según explican especialistas en comportamiento animal en el portal Etología y Bienestar Animal, los llamados "objetos de apego" funcionan como reguladores emocionales tanto en humanos como en otros primates, proporcionando una sensación de seguridad táctil necesaria para el desarrollo.

Sin embargo, lo que transformó el caso en un fenómeno global no fue la explicación científica, sino la carga simbólica de las imágenes: el pequeño animal abrazado a su refugio de felpa generó una respuesta de empatía orgánica masiva.

El impacto en la asistencia y el papel estratégico de la marca sueca

El fenómeno no quedó limitado a las redes sociales, sino que tuvo un impacto tangible en la realidad económica de la institución. Según cifras recogidas por medios de análisis de tendencias, el zoológico recibió aproximadamente 8 mil visitantes en un solo fin de semana (más del doble que en el mismo periodo del año anterior).

En este punto aparece la marca sueca IKEA, pues el muñeco al que Punch se aferraba no era un juguete genérico, sino el modelo DJUNGELSKOG, el orangután de peluche de su línea infantil.

De acuerdo con el sitio especializado en análisis de consumo Marketing Week, la marca detectó rápidamente que su producto estaba en el centro de una conversación global. La decisión estratégica no fue lanzar una campaña tradicional, sino integrarse con sutileza a una narrativa preexistente.

IKEA comenzó a publicar piezas gráficas vinculadas al peluche que apelaban a la familia elegida. Además, la compañía donó más de una docena de modelos DJUNGELSKOG al zoológico, reforzando la narrativa sin convertirla en una promoción explícita que pudiera generar rechazo en la audiencia.

Foto: Captura de pantalla en Facebook

De la soledad a la integración: Un caso de éxito en tiempo real

La historia de Punch tuvo un giro positivo días después de la viralización. El zoológico informó que el pequeño comenzaba a interactuar con otros monos jóvenes y que incluso un adulto lo había acicalado (un gesto que en primates implica cuidado y vínculo social).

IKEA entendió que el centro de la historia ya no era la soledad, sino el tránsito hacia la comunidad, y alineó su comunicación con ese cambio de tono.

Desde la perspectiva del análisis de marcas de Adweek, este episodio revela claves fundamentales del marketing contemporáneo: la importancia del tiempo de respuesta (timing) y la necesidad de actuar con proporcionalidad.

Hoy, el peluche DJUNGELSKOG ha dejado de ser el único sostén de Punch, pero permanece como un símbolo de cómo una empresa puede capitalizar una conversación global manteniendo la autenticidad del relato.

