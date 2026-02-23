¿Qué es el “Hobby Dogging”, nueva tendencia viral que está causando revuelo en redes?; aquí te lo decimos

En los últimos días se volvió viral en redes sociales el fenómeno Therian, que describe a personas que afirman identificarse de manera intrínseca como animales —principalmente domésticos— y no como humanos.

"Therians", nuevo fenómeno social. Foto: Redes sociales

Sin embargo, no es la única tendencia que ha captado la atención digital. De forma paralela comenzó a circular el llamado Hobby Dogging, una práctica surgida en Alemania.

¿Qué es el Hobby Dogging?

El Hobby Dogging fue impulsado por Barbara Gerlinger, entrenadora de 65 años, quien planteó esta práctica como una actividad con beneficios emocionales y cognitivos. La dinámica es sencilla pero llamativa: la persona camina sosteniendo una correa como si llevara un perro real.

Pero no se trata únicamente de caminar con una correa vacía. Quienes practican el Hobby Dogging reproducen rutinas completas: se detienen para que el “animal” haga sus necesidades, le dan órdenes, ajustan el ritmo del paso e incluso simulan momentos de juego durante el trayecto.

¿Excentricidad viral o nueva forma de bienestar?

Lo que para algunos parece una escena absurda —alguien paseando una correa sin perro— para otros es un ejercicio de enfoque mental. Medios locales en Alemania señalan que Barbara Gerlinger ha defendido esta práctica como algo más que una simple rareza nacida en redes sociales.

Según su postura, no se trata de una moda extravagante, sino de una herramienta para fortalecer la concentración y enfrentar la soledad. Al no haber un perro real que marque el paso, la persona debe controlar cada detalle: la postura corporal, el tono de voz, la tensión de la correa e incluso la dirección del “recorrido”.

