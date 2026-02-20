Más Información

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

En medio de la ola psicodélica de los años 60, tuvieron su momento "therian" cuando en la película "Magical Mystery Tour" aparecieron disfrazados de animales mientras interpretan "I Am The Walrus", canción que compuso John Lennon tratando de despistar a quienes insistentemente trataban de descifrar el sentido de sus canciones.

En fechas recientes se han viralizado videos de , quienes se identifican y actúan como animales. En redes sociales los chicos y chicas se muestran usando máscaras de perros, gatos, zorros y demás animales, tratando de "adoptar" su forma de moverse y caminar.

Y a manera de broma en las mismas redes sociales usuarios han "encontrado" en México a los primeros "therians" refiriéndose a Manuel "Loco" Valdés en su papel de Lobo feroz en la película "La Caperucita Roja", o al personaje del "Perro Guarumo" del comediante Óscar Burgos, mientras que otros se han referido a "Lester", el ratón gigante de "El Mundo de Beackman" o a The Beatles por "I Am The Walrus"…

La composición de "Yo soy la mora" se dio a manera de reto por parte de John Lennon, quien cansado de que los críticos de la época intentarán encontrar mensajes profundos o cifrados en sus canciones, se propuso escribir una letra caótica que los mantuviera entretenidos tratando de descifrar su verdadero mensaje, según contó en una entrevista con la revista "Playboy" en 1980 y que es retomada en el libro "The Beatles Anthology".

Lennon se inspiró, entre otras cosas, en el poema de Lewis Carroll "La morsa y el carpintero", y fue a decir de él mismo, su canción favorita de esa etapa.

El tema fue lanzado en 1967 como la cara B de sencillo "Hello Goodbye" y como parte del doble EP inglés "Magical Mystery Tour", sountrack del filme lanzado para la televisión británica que tuvo críticas negativas. Las otras canciones de ese extended play son "Fool on The Hill"; "Flying"; "Blue Jay Way"; "Your Mother Should Know" y "Magical Mystery Tour".

Y es en esa película donde The Beatles aparecen en un clip disfrazados de animales mientras interpretan "I am the Walrus": John Lennon de morsa; Paul McCartney de hipopótamo; George Harrison de conejo y Ringo Starr de gallo, y es así como fueron fotografiados para la portada del "Magical Mystery Tour", que en Estados Unidos se lanzó como disco larga duración, junto con otros sencillos de ese año (Hello Goodbye, Penny Lane/Strawberry Fields Forever; All Youn Need Is Love/Baby You're A Rich Man).

La canción, firmada Lennon/McCartney, es una de las favoritas de muchos fans del cuarteto y al siguiente disco (el Álbum Blanco de 1968), John extendió la broma al incluir la línea "Well, here's another clue for you all…The warlus was Paul…" ("bueno, aquí hay otra pista para ustedes: la morsa era Paul") en la canción "Glass Onion".

