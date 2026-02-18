Navojoa, Sonora.- Una publicación con tono humorístico de la Clínica Veterinaria San José desató reacciones encontradas en redes sociales y, para sorpresa de sus autores, derivó en solicitudes reales de consulta para personas que se identifican como therians.

La Clínica Veterinaria San José, encabezada por la médica veterinaria Erika Morales, publicó contenido creativo sobre la supuesta atención de un “paciente therian”, desatando una ola de comentarios, debates y, de manera inesperada, solicitudes reales de consulta.

La publicación, redactada en tono humorístico, describía la “primera atención clínica registrada a un paciente identificado como therian”, un hecho que supuestamente marcaba un precedente en la historia médica local.

Lee también Tamaulipas firma convenio para impulsar Polo de Desarrollo en Altamira; Américo Villarreal y Marcelo Ebrard avanzan en Plan México

Según el texto, el paciente llegó “por su propio pie, con actitud tranquila y buen comportamiento en consulta”, y salió con tratamiento, indicaciones… y “croquetas opcionales”.

Sin embargo, la propia clínica aclaró en la misma publicación que se trató de contenido creativo.

“Las interpretaciones hechas sin leer el contexto completo son responsabilidad de quien decide opinar sin informarse”, puntualizó en un mensaje posterior.

Lee también Ejecutan a policía municipal de Yuriria, Guanajuato; es asesinado frente a su familia

Clínica San José en Sonora (18/02/2026). Foto: Especial

Reacciones divididas

En los comentarios, usuarios expresaron tanto incredulidad como burla.

Frases como “La doctora está igual de loca”, “Por favor díganme que lo esterilizaron” o “Ya están grandes como para andar jugando a los animalitos” reflejaron el tono de parte de la conversación digital.

A pesar del carácter humorístico de la publicación —que incluso remataba con la frase “Los envidiosos dirán que es IA (Inteligencia Artificial)”— la historia tomó un giro inesperado cuando comenzaron a llegar mensajes solicitando citas reales para personas que se identifican como therians.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un usuario que aseguró haber agendado cita “en el único lugar donde atienden a los therians en San José Clínica Veterinaria de Navojoa, Sonora”, elogiando el profesionalismo y la ética laboral de la doctora Morales.

Lee también Madres Buscadoras de Sonora se suman al rastreo de la señora Nancy Guthrie; desapareció en Arizona desde hace 18 días

El caso ha puesto bajo los reflectores tanto a la clínica como a la doctora Morales, quienes se han vuelto tendencia local en redes sociales.

Más allá de la broma inicial, la situación abrió un debate sobre identidad, humor digital y los límites de la comunicación en plataformas sociales.

Por ahora, lo que sí es un hecho es que en Navojoa una publicación satírica logró lo que pocas campañas publicitarias consiguen: captar la atención masiva y convertir una simple broma en conversación pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr