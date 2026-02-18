Yuriria, Gto.- Un policía municipal fue ejecutado frente a su familia en la comunidad Casacuarón, en el municipio de Yuriria, Guanajuato.

El fallecido fue identificado como Enrique “N” por la Fiscalía General del Estado, en el arranque de las indagatorias.

La noche de este 17 de febrero de 2026, el oficial convivía con sus seres queridos en la calle Justo Sierra cuando hombres armados lo privaron de la vida.

Lee también Madres Buscadoras de Sonora se suman a la búsqueda de la señora Nancy Guthrie; desapareció en Arizona desde hace 18 días

Seis personas que estaban cerca resultaron heridas por los disparos de arma de fuego, por lo que recibieron auxilio de paramédicos de la Cruz Roja y fueron trasladados a un hospital.

Pasadas las 21:00 horas, individuos armados arribaron en un vehículo y tras cometer el crimen huyeron.

Elementos de Seguridad Pública encontraron sin vida a su compañero e implementaron un operativo de búsqueda y monitoreo sin reporte oficial de personas detenidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr