Más Información

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Piden poner fin a las redes familiares en cargos del gobierno

Piden poner fin a las redes familiares en cargos del gobierno

Cierre de frontera sigue afectando a ganaderos de Chihuahua

Cierre de frontera sigue afectando a ganaderos de Chihuahua

Crece cifra de mujeres que buscan refugio

Crece cifra de mujeres que buscan refugio

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

Abuya. - Al menos 32 personas murieron después que hombres armados lanzaran ataques simultáneos contra tres comunidades en la , informaron el sábado la policía y un residente.

La incursión al amanecer tuvo como objetivo las comunidades de Tunga-Makeri, Konkoso y Pissa, en la zona de Borgu, en el estado de Níger.

El portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, dijo que seis personas murieron en el ataque contra Tunga-Makeri y añadió que “un número de personas aún por determinar fue secuestrado”.

Abiodun confirmó que la comunidad de Konkoso fue atacada, pero no ofreció más detalles.

“Se han movilizado equipos de seguridad conjuntos al lugar para evaluar la situación y continúan los esfuerzos para rescatar a las víctimas”, señaló.

Abdullahi Adamu, residente de Konkoso, dijo que 26 personas murieron en el ataque contra su comunidad.

Lee también

“Operaban libremente sin la presencia de ninguna fuerza de seguridad”, afirmó.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad en la que participan tanto milicianos islamistas como bandas armadas que secuestran a personas para pedir rescate.

Los ataques del sábado se producen tras un incidente mortal a principios de este mes en el vecino estado de Kwara, que dejó 162 muertos.

En los últimos meses, Nigeria ha estado en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos, que ha acusado a las autoridades nigerianas de no proteger a los cristianos, aunque los ataques afectan tanto a cristianos como a musulmanes.

La acusación ha derivado en una alianza de seguridad entre ambos países que ha incluido ataques estadounidenses dirigidos contra grupos armados en territorios nigerianos en diciembre, así como la presencia de un equipo de militares de Estados Unidos en el país de África occidental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México