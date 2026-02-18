Salinas Pliego lanza peculiar sugerencia contra los "Therians"; esto dijo

En las últimas semanas, el término “Therians” ha ganado visibilidad en redes sociales, despertando curiosidad y también controversia.

Los "Therians" son personas que afirman identificarse —a nivel espiritual, psicológico o simbólico— con un animal no humano.

El fenómeno, que tiene presencia principalmente en plataformas digitales, ha abierto un debate sobre identidad, expresión personal y los límites de la comprensión social en la era de internet.

Salinas Pliego lanza peculiar sugerencia contra los “Therians”

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en el centro de la conversación tras emitir una polémica opinión sobre los llamados “Therians”.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas lanzó una peculiar sugerencia que desató reacciones entre usuarios.

“Yo digo que con unos cintarazos bien puestos, cada vez que le entre eso de sentirse cualquier cosa que no es… se le quitan las ganas de volada”, expresó el dueño de TV Azteca, quien citó una publicación, la cual habla de “apoyar de corazón” a las personas que se consideran “Therians".

Aunado a ello, sentenció con una pregunta: “¿Ustedes qué opinan”.

Foto: X

