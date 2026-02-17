Salinas Pliego lanza dardo contra Marx Arriaga; difunde figura de acción con "megáfono de la verdad" y sello de "rechazado"

Luego de que Marx Arriaga fuera destituido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que decidiera defender su cargo frente a la dependencia, el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a encender la polémica en redes sociales al lanzar un nuevo mensaje dirigido a extitular.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas difundió una figura de acción satírica, realizada por TV Azteca, acompañada de un “megáfono de la verdad” y un llamativo sello de “rechazado”.

“Mi gente de @Azteca se puso creativa y nos compartió este video sobre el papelón que está haciendo el gobierno frente a un solo funcionario que se niega a acatar órdenes”, comentó el magnate mexicano.

Aunado a ello, aseveró: “Dirán lo que quieran, pero algo así no se había visto jamás, ni siquiera en los peores momentos del PRI”.

Finalmente, señaló que “lo más preocupante es la incapacidad del @PartidoMorenaMx para poner orden a sus parásitos.

“Esto es lo malo de empoderar pend…”, sentenció.

Así es la figura de acción de Marx Arriaga

En la publicación, compartida por el dueño de TV Azteca, se muestra el video de lo que parece ser un anuncio de una figura de acción del exdirector.

“El mundo de las letras está en peligro. Las fuerzas neoliberales quieren editar la historia. ¡Pero él no se moverá! ¡Llega el nuevo! Marx edición atrincherado”, se escucha en el clip.

Asimismo, con la figura podrás construir “tu propia barricada impenetrable” […] “Usa los libros de texto gratuitos para bloquear la puerta de la oficina”.

Finalmente, indicó: “El juguete no tiene la capacidad de autocrítica […] Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”.

“No incluye liquidación”, sentenció el video.

