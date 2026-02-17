Más Información

Salinas Pliego lanza dardo contra Marx Arriaga; difunde figura de acción con "megáfono de la verdad" y sello de "rechazado"

Salinas Pliego lanza dardo contra Marx Arriaga; difunde figura de acción con "megáfono de la verdad" y sello de "rechazado"

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

Los mejores memes que dejaron los “Therians”, nueva tendencia que está marcando las redes

Los mejores memes que dejaron los “Therians”, nueva tendencia que está marcando las redes

Año Nuevo Lunar 2026: ¿qué es y por qué Google le dedicó el doodle este 17 de febrero?; conócelo aquí

Año Nuevo Lunar 2026: ¿qué es y por qué Google le dedicó el doodle este 17 de febrero?; conócelo aquí

Eclipse Solar Anular 2026: ¿dónde seguir EN VIVO el anillo de fuego?; consulta aquí el link

Eclipse Solar Anular 2026: ¿dónde seguir EN VIVO el anillo de fuego?; consulta aquí el link

Luego de que Marx Arriaga fuera destituido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que decidiera defender su cargo frente a la dependencia, el empresario volvió a encender la polémica en redes sociales al lanzar un nuevo mensaje dirigido a extitular.

Por medio de la, el fundador de Grupo Salinas difundió una figura de acción satírica, realizada por TV Azteca, acompañada de un “megáfono de la verdad” y un llamativo sello de “rechazado”.

“Mi gente de @Azteca se puso creativa y nos compartió este video sobre el papelón que está haciendo el gobierno frente a un solo funcionario que se niega a acatar órdenes”, comentó el magnate mexicano.

Lee también

Aunado a ello, aseveró: “Dirán lo que quieran, pero algo así no se había visto jamás, ni siquiera en los peores momentos del PRI”.

Finalmente, señaló que “lo más preocupante es la incapacidad del @PartidoMorenaMx para poner orden a sus parásitos.

“Esto es lo malo de empoderar pend…”, sentenció.

Lee también

Así es la figura de acción de Marx Arriaga

En la publicación, compartida por el dueño de TV Azteca, se muestra el video de lo que parece ser un anuncio de una figura de acción del exdirector.

“El mundo de las letras está en peligro. Las fuerzas neoliberales quieren editar la historia. ¡Pero él no se moverá! ¡Llega el nuevo! Marx edición atrincherado”, se escucha en el clip.

Asimismo, con la figura podrás construir “tu propia barricada impenetrable” […] “Usa los libros de texto gratuitos para bloquear la puerta de la oficina”.

Lee también

Finalmente, indicó: “El juguete no tiene la capacidad de autocrítica […] Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”.

“No incluye liquidación”, sentenció el video.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]