Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a destitución de Marx Arriaga de la SEP; esto dijeron

La salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desata una intensa actividad en las plataformas digitales.

El proceso de remoción, que inicia formalmente tras la negativa de Arriaga a modificar los Libros de Texto Gratuitos (LTG), culmina en un incidente de desalojo documentado por el propio funcionario este viernes en la Ciudad de México.

Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Conflictos ideológicos y el desalojo en Avenida Universidad

La crisis interna en la SEP llega a un punto crítico cuando Marx Arriaga denuncia públicamente el uso de la fuerza policial para retirarlo de su despacho. Según el testimonio del exdirector, su destitución es una respuesta directa a su oposición de regresar al modelo de enseñanza por asignaturas y eliminar contenidos relacionados con la organización magisterial y la historia territorial.

Arriaga sostiene que "es necesario convocar a la refundación de la Secretaría de Educación Pública" para evitar que el "nepotismo y el amiguismo" prevalezcan en lo que él califica como una institución corrupta.

Arriaga asegura que la orden de cambiar los proyectos diseñados por maestros responde a intereses de editoriales privadas como Trillas y Santillana, señalando que dentro de la SEP operan funcionarios "formados en las cloacas neoliberales". A pesar de su salida, el funcionario afirma que el modelo implementado generó resultados históricos para el país.

Reacciones de Salinas Pliego y Chumel Torres ante la caída del funcionario

El anuncio de la destitución genera respuestas inmediatas de figuras prominentes de la oposición y el sector empresarial. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, utiliza su cuenta de X (antes Twitter) para confrontar a Arriaga, recordándole su permanencia en el entorno público frente a la transitoriedad de los cargos gubernamentales. "Yo se los dije a todos los zurdos: antes de que ustedes llegaran, yo ya estaba aquí (…). Cuando los saque a patadas del poder, aquí seguiré", expresa el empresario, acompañando su mensaje con la advertencia de que "cantada vale doble".

Foto: Captura de pantalla en X

Por su parte, el comunicador y youtuber Chumel Torres define el despido de Arriaga como un evento de unidad digital sin precedentes. "El despido de Marx Arriaga hoy fue el We Are The World de Twitter", señala Torres, sugiriendo que la noticia logra armonizar a diversos sectores de la red social en un sentimiento compartido de satisfacción.

Las interacciones en ambas publicaciones suman miles de reacciones, reflejando la polarización que el proyecto de los Libros de Texto Gratuitos genera en la sociedad mexicana. La salida del funcionario el próximo lunes marca el fin de una etapa caracterizada por la confrontación ideológica en el sistema educativo nacional.

