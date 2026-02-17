Marx Arriaga fuera de la SEP; 5 cartones que retratan la polémica de los libros de texto gratuitos

El nombre de Marx Arriaga ha sido tendencia en los últimos días, luego de que fuera destituido de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este hecho reavivó el debate que marcó uno de los capítulos más polémicos en la educación reciente del país.

5 cartones sobre la polémica de Marx Arriaga y la SEP

En medio del cruce político y social, los cartones no tardaron en aparecer. Con ironía, crítica y humor ácido, caricaturistas retrataron la controversia que dividió opiniones y puso bajo la lupa al exdirector de Materiales Educativos.

El primero, titulado “Atrincherado” y realizado por el monero Kemchs, de EL UNIVERSAL, muestra a Marx sosteniendo con ambas manos un gran símbolo dorado de la hoz y el martillo, además de un mazo también dorado, elementos que remiten a la iconografía comunista. La postura, inclinada hacia adelante y con los brazos apoyados, transmite tensión o desafío.

Foto: X

En el segundo cartón, titulado: “Aferrado”, y compartido por Rictus, de El Financiero, se ve a Arriaga lanzarse hacia el frente con un puño en alto mientras grita en un globo de diálogo: “¡Viva mi revolucioncita!”. Frente a él flota un libro con la leyenda “LIBROS DE TEXTO”, rodeado de pequeñas moscas, lo que sugiere una crítica o cuestionamiento sobre su contenido o estado.

Aunado a ello, debajo se ve un escritorio con un letrero que dice “Director Materiales Educativos”. La composición transmite la idea de que Marx se aferra a una posición dentro del ámbito educativo mientras impulsa una postura ideológica.

Foto: X

Por su parte, el monero Chavo del Toro, de El Economista, compartió un cartón titulado: “Aferrado”, donde muestra un libro de texto verde y en la parte superior se lee el título: “Histeria”, seguido en letras más pequeñas por “Libro de testo”, con un error intencional en la palabra “texto”, lo que refuerza el tono satírico.

En el recuadro central aparece un puño haciendo un gesto obsceno. Junto al puño se lee la frase “ME VOY ¡MADRES!”, escrita de forma coloquial y en tono exclamativo.

Foto: X

El cuarto cartón que lleva por nombre: “Mártires de la 4T”, del monero Jabaz, muestra varios libros de texto escolares abiertos y superpuestos, con portadas coloridas que incluyen títulos como “Proyectos Escolares” y “Aula”. En la esquina superior izquierda se lee la frase “No ma Marx”, juego de palabras que alude al extitular de Materiales Educativos.

En el centro destaca una portada ficticia con el encabezado: “Nueva Escuela Mexicana de Dramatismo”. En ella aparece Marx Arriaga con gesto dramático, manos extendidas hacia arriba y esposas en las muñecas, como si estuviera suplicando o reclamando. En un globo de diálogo dice: “Espósenme no sean cobardes”.

Foto: X

Finalmente, el caricaturista Rocha, de La Jornada, muestra al exdirector con rasgos exagerados y expresión desafiante. Está detrás de una barricada hecha con costales apilados y alambre de púas, lo que sugiere resistencia o defensa ante un ataque. Viste una prenda naranja con un cuello blanco amplio de estilo antiguo, que recuerda a figuras históricas o revolucionarias.

Con una mano levanta el dedo índice en señal enfática, mientras que con la otra sostiene un libro abierto donde se observan números romanos enumerados (del I al X). Detrás de él, en un recuadro rojo, se aprecia la imagen en blanco y negro de Karl Marx. Asimismo, en un globo de diálogo se lee: “No me removerás de mi puesto de materiales educativos”.

Foto: X

