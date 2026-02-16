Semana Santa 2026: ¿cuándo inician las vacaciones?; esto dice la SEP

A pocos días de que los estudiantes de educación básica regresaran a las aulas y a la rutina académica tras el periodo vacacional por la temporada invernal, los padres de familia comienzan a preguntarse por las próximas vacaciones del año para descansar y darse un respiro del ajetreado día a día.

El periodo vacacional por la conmemoración religiosa anual de la Semana Santa 2026 en la última semana de la Cuaresma ya está próximo y con él llegan las tan esperadas vacaciones para todos los estudiantes de escuelas públicas y particulares de nivel preescolar, primaria y secundaria en México.

Para muchos creyentes estas fechas representan un periodo de profunda reflexión y fe, en el que se recuerda el sacrificio de Jesucristo desde su llegada a Jerusalén en Israel hasta su resurrección. No obstante, muchas familias también aprovechan este tiempo para convivir, descansar o viajar.

Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor movimiento turístico en el país. Foto: Freepik

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año 2026 las vacaciones de Semana Santa iniciarán el día lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, con el regreso a clases programado para el lunes 13 de abril, luego del fin de semana.

Estas fechas corresponden al descanso escolar oficial de los 185 días de clases obligatorios, aunque el calendario incluye además el viernes 27 de marzo como día sin clases por la realización de la sesión ordinaria mensual por Consejo Técnico Escolar, lo que amplía el periodo sin actividades académicas antes de iniciar formalmente las vacaciones.

Desde el punto de vista litúrgico y cultural, la Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, comenzando con el Domingo de Ramos y culminando con el Domingo de Resurrección, el cual se conmemora el primer domingo después de la primera Luna Llena posterior al equinoccio de primavera, el 21 de marzo.

El próximo periodo de descanso para los alumnos de nivel básico comenzará el viernes 27 con la junta de Consejo Técnico y finalizará el 10 de abril. Foto: Calendario Escolar SEP

Es importante destacar que, aunque el descanso escolar aplica para miles de alumnos y docentes en México, estas fechas no son consideradas descanso obligatorio para todos los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que no generan un pago extra de forma obligatoria y se podrán descansar si la empresa o institución lo concede.

Finalmente, las vacaciones de Semana Santa suelen ser una de las temporadas más importantes del año para el turismo y las actividades familiares en México, motivando viajes a playas, pueblos mágicos y destinos culturales durante este periodo de descanso. Las fechas clave para la Semana Santa de este año son:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección o Pascua: 5 de abril

Playas, pueblos mágicos y destinos cercanos se llenan durante Semana Santa. Foto: Pixabay

¿Qué otros días hay suspensión de clases?

En este ciclo escolar, hay varios días en los que se suspenderán las actividades académicas. Las próximas fechas oficiales son:

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

de 2026: Natalicio de Benito Juárez Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

de 2026: Día del Trabajo Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

de 2026: Batalla de Puebla Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

