﻿El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya (Morena), y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron un convenio que permitirá avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, un proyecto estratégico del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, en la reunión celebrada en la Ciudad de México, acordaron impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros, piezas clave para potenciar la vocación logística, industrial y comercial de Tamaulipas.

El mandatario Villarreal Anaya consideró que, con estas acciones, Tamaulipas ha dado un paso firme para consolidar el desarrollo económico estatal, con una visión de prosperidad compartida.

Lee también Américo Villarreal evalúa proyectos de desarrollo rural en CDMX; busca consolidar transformación del campo tamaulipeco

Dijo que el acuerdo representa una ruta clara para atraer inversión productiva, generar empleos mejor pagados y fortalecer las cadenas de valor en el sur de la entidad.

Asimismo, permitirá reforzar la coordinación entre la Secretaría de Economía estatal y federal, como se ha hecho en las mesas de trabajo del T-MEC, en el Comité de Promoción de Inversiones y en proyectos de desarrollo sostenible.

A la reunión de trabajo acompañaron al gobernador estatal la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González; y el director del Puerto del Norte de Matamoros, Gustavo Guzmán Fernández.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv