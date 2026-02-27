Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

El programa de desarrollo social Mujeres con Bienestar del Estado de México tiene como propósito contribuir al aumento económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que residan en el Edomex, que se encuentren en condición de pobreza y vulnerabilidad sin acceso a la seguridad social.

En 2026, este apoyo cubre los 126 municipios de la entidad federal y ofrece un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos mexicanos a través de una tarjeta exclusiva, junto con servicios de seguro de vida, asistencia funeraria, asistencia médica y psicológica telefónica, además de acceso a telefonía e internet sin costo.

De acuerdo con Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar del Edomex, el pasado jueves 26 de febrero el programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 se reanudó, y se entregaron un total de 3 mil tarjetas del programa, desde el municipio de Acambay.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México continúa con la distribución de canastas alimentarias a mujeres beneficiarias de 50 a 64 años Foto: Captura de pantalla en Facebook

¿Qué es el Manifiesto de Permanencia?

Entre los requisitos principales que pide el programa para su registro está el tener entre 18 y 59 años de edad, vivir en el Estado de México, presentar condiciones de pobreza y no tener acceso a la seguridad social. Además, este año 2026, para mantener el apoyo se deberá presentar el Manifiesto de Permanencia.

El Manifiesto de Permanencia es un instrumento o mecanismo que permite a la Secretaría de Bienestar estatal confirmar que la beneficiaria mantiene su residencia en alguno de los 125 municipios del Edomex y, por ende, conserva las condiciones declaradas al momento de su ingreso al programa.

La dependencia estatal dio a conocer que la liberación del pago de este bimestre está sujeta a la actualización del padrón y la comprobación de permanencia de las beneficiarias registradas en convocatorias anteriores (2024 o 2025) que ya hayan cumplido su plazo, pues, la continuidad de su inscripción no es automática.

Habilitan módulos de atención para el programa "Mujeres con Bienestar" en el Estado de México. Foto: Especial

¿Quiénes deberán entregar este documento?

Este documento deberán presentarlo aquellas mujeres que ya forman parte del padrón de beneficiarias, únicamente si quieren permanecer dentro del programa y seguir recibiendo los servicios asociados. Si no se hace la entrega de este documento, el programa no garantizará la entrega de los depósitos correspondientes.

