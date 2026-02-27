Tarjetón IMSS Digital: ¿cómo tramitar el documento?; conoce el paso a paso

Más Información

Este 2026 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará un paso más hacia la modernización en sus servicios con el , una herramienta tecnológica que busca optimizar la gestión de trámites.

El recurso digital, cuya implementación constituye un alivio administrativo, al permitir a los usuarios gestionen sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

El Tarjetón IMSS Digital optimizará la atención de quienes reciben pagos de forma periódica y requieren actualizar sus datos con frecuencia o consultar su estatus, logrando que puedan realizar estos trámites sin la necesidad de acudir de forma presencial.

Fotos: Especiales
¿Cómo tramitar el Tarjetón IMSS Digital?

Cabe destacar que el acceso a este recurso está reservado para tres grupos específicos afiliados a la institución: trabajadores activos, pensionados y jubilados.

Para obtener este documento, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Entrar al portal web oficial destinado al Tarjetón Digital.
  2. Seleccionar la opción de "Registro de nuevos usuarios" o cambio de contraseña.
  3. Llenar un formulario digital con tu información personal.
  4. Generar una clave de acceso y confirmar tu correo electrónico.
  5. Aguardar la notificación de confirmación (la cual puede demorar hasta doce horas).
  6. Validar la cuenta mediante el enlace privado enviado por el sistema para habilitar la descarga de información.

Foto: Captura de pantalla en Imss
